مؤسسة أبو العينين تشارك في القافلة 13 للتحالف الوطني إلى غزة

تشارك مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي في القافلة رقم 13 المتجهة إلى قطاع غزة اليوم ، والتي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، في إطار الجهود الإنسانية المصرية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المتضررة داخل غزة.

وتحركت القافلة صباح اليوم بآلاف الشاحنات بعد أن تفقدتها السفيرة نبيلة مكرم رئيس امانه سر التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي.

تعليمات النائب أبو العينين

وبتعليمات من النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس الادارة ومتابعة من السيدة سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس الإدارة تسهم المؤسسة في القافلة الجديدة بآلاف الكراتين الغذائية، والمواد الإغاثية الأساسية، بما يلبي الاحتياجات العاجلة للأسر الفلسطينية، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة ونقص مستلزمات المعيشة.

وأكدت المؤسسة أن هذه المشاركة تأتي امتدادًا لدورها الثابت، حيث شاركت المؤسسة ومتطوعيها في جميع القوافل التي انطلقت إلى غزة منذ بداية الأزمة، التزامًا برسالتها الإنسانية القائمة على العطاء الذاتي والعمل الميداني المباشر.

ويواصل متطوعو مؤسسة أبو العينين العمل ليلًا ونهارًا داخل المخازن لتجهيز المساعدات وتعبئة الكراتين ومرافقة القوافل، بالتوازي مع استعدادات المؤسسة المكثفة لشهر رمضان المبارك، من خلال تجهيز وتعبئة شنط رمضان، في مشهد يعكس تواصل الجهد الإنساني دون توقف أو انقطاع.

وتأتي مشاركة مؤسسة أبو العينين في القافلة 13 ضمن منظومة العمل الجماعي التي يقودها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، تأكيدًا على أهمية التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني، وعلى استمرار الدور المصري الإنساني الداعم لغزة في مختلف المراحل