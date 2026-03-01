يوسف الشريف يأخذ من وليد فواز 10 ملايين دولار في مسلسل «فن الحرب»

يقدّم الفنان وليد فواز، شخصية "حامد"، ضمن أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل "فن الحرب"، المذاع عبر قناة CBC، ومنصة "واتش ات".



وتعتبر شخصية "حامد" للفنان وليد فواز هو تاجر مخدرات يحلم بأن يصبح ممثل، ويحاول يوسف الشريف وفرقته بأن يستولي على أمواله.

ويتظاهر يوسف الشريف وفريقه بأنهم يصورون فيلم سينمائي جديد ويذهب لهم وليد فواز للمشاركة في العمل ويرفض يوسف الشريف او مخرج العمل في البداية ولكن يوافق بعد أن يصحح لهم وليد فواز كيفية تجارة المخدرات.

وبالفعل يشارك وليد فواز معهم بالعمل، ويتوقف التصوير في المشهد التالي بسبب عدم وجود دولارات، وينقذ وليد فواز المشهد ويجلب لهم دولارات.

وبعد تصوير المشهد، يبدل إسلام إبراهيم الدولارات بورق ابيض، ويذهب وليد فواز إلى المعلم ويجد أن الأموال تم استبدالها وتبدو الدهشة على وجه وليد فواز، ويأمر المعلم بإطلاق الرصاص عليه.

أبطال مسلسل "فن الحرب"

وإلى جانب وليد فواز، يشارك في مسلسل "فن الحرب " مجموعة كبير من أبرز الفنانين ومنهم يوسف الشريف، وشيري عادل، وريم مصطفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد جمعة، ودنيا سامي، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب.