الأهلي في مأزق .. وقف صرف مُستحقات اللاعبين حتى نهاية الدوري بعد التعادل مع زد

قرّر مسئولو النادي الأهلي تجميد صرف مستحقات اللاعبين في الفترة الحالية لحين تحسن النتائج والعودة إلى الانتصارات والمنافسة على لقب الدوري، بعد سلسلة العروض الباهتة وتراجع الأداء والنتائج، وآخرها التعادل مع زد إف سي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت.

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه على فيسبوك: "يبدو أن الأمور داخل الأهلي غير مستقرة"، مشيرًا إلى أن الكابتن وليد صلاح الدين قرر إيقاف مستحقات لاعبي الأهلي حتى نهاية بطولة الدوري.

وتعادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أمام زد إف سي بنتيجة هدف لكلا الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

ترتيب الأهلي وزد في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، بينما يحتل فريق زد إف سي المركز السابع برصيد 26 نقطة.

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع زد

ويواصل الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري، حيث يلتقي مع المقاولون العرب يوم الخميس المقبل، 5 مارس، ضمن منافسات الجولة الـ21، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.