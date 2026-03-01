قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة.. عرض سعودي مغرٍ يُهدّد استمرار إمام عاشور مع الأهلي
مُحاكمة 75 متهمًا بخلية الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع .. السبت المقبل
الأهلي في مأزق .. وقف صرف مُستحقات اللاعبين حتى نهاية الدوري بعد التعادل مع زد
الكشف عن قادة طهران.. الحرس الثوري الإيراني يُعلن بدء «أشرس عملية عسكرية» ضد إسرائيل وأمريكا
بعد 47 عامًا على الثورة.. لميس الحديدي تتساءل: نهاية حكم المُرشد أم فوضى مُحتملة في إيران؟
صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن..اليوم
الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران
«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟
إلى من تؤول حصيلة التصرّف في البضائع الراكدة بالجمارك؟.. مشروع قانون
سمسم شهاب: أعشق شيرين عبدالوهاب وصوتها «بيدبحني» .. وهذه نصيحتي لها |فيديو
حرب إعادة رسم الشرق الأوسط.. مواجهة «أمريكية إسرائيلية» مع إيران تفتح أبواب التصعيد الإقليمي وتهدّد موازين الطاقة والنفوذ
«جاي الأهلي يتشمّس» .. عبدالجليل يُطالب برحيل «توروب» ويؤكد: ضعيف وأقل من المستوى
رياضة

الأهلي في مأزق .. وقف صرف مُستحقات اللاعبين حتى نهاية الدوري بعد التعادل مع زد

الاهلي
الاهلي
محمد بدران   -  
علا محمد

قرّر مسئولو النادي الأهلي تجميد صرف مستحقات اللاعبين في الفترة الحالية لحين تحسن النتائج والعودة إلى الانتصارات والمنافسة على لقب الدوري، بعد سلسلة العروض الباهتة وتراجع الأداء والنتائج، وآخرها التعادل مع زد إف سي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت.

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه على فيسبوك: "يبدو أن الأمور داخل الأهلي غير مستقرة"، مشيرًا إلى أن الكابتن وليد صلاح الدين قرر إيقاف مستحقات لاعبي الأهلي حتى نهاية بطولة الدوري.

وتعادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أمام زد إف سي بنتيجة هدف لكلا الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

ترتيب الأهلي وزد في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، بينما يحتل فريق زد إف سي المركز السابع برصيد 26 نقطة.

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع زد

ويواصل الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري، حيث يلتقي مع المقاولون العرب يوم الخميس المقبل، 5 مارس، ضمن منافسات الجولة الـ21، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

