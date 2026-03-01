«أبو العينين» يُهنئ الرئيس السيسي والمصريين بذكرى العاشر من رمضان

توجّه النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللمصريين شعبًا وجيشًا وكل المؤسسات المصرية، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان المجيدة.

وقال «أبو العينين» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:

«في ذكرى العاشر من رمضان المجيدة، تلك الذكرى الخالدة في قلوب المصريين وفي سجلات المجد والشرف العسكري للقوات المسلحة الباسلة، نتوجه بالتهنئة فخرًا وعزًا وامتنانًا للقيادة السياسية، للرئيس السيسي، ولكافة المصريين من جيش وشعب، وكل المؤسسات التي تحفظ الكرامة وتصون السيادة وتبقي مصر أبد الدهر حرةً أبية، تملك قوة الحق وعزيمة النصر».

وأضاف: «إن مصر، في قلب ما نشهده الآن من أحداث جسام في الشرق الأوسط، تثبت يومًا بعد يوم صدق مواقفها وحكمة دبلوماسيتها وعبقرية قيادتها، وتفوق سياستها الذي يجعل منها دولة رائدة تزدان بتاريخ مسطر بصفحات النصر، وبحاضر محصن بعبقرية القرار وقوة جيشها وإرادة شعبها. كل عام ومصر آمنة مطمئنة، وشعبها في خير وسلام».