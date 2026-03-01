قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مَنْ باع كبار المسئولين .. أحمد موسى يتساءل: كيف تم اصطياد قادة الصف الأول في إيران دفعة واحدة؟
قرار عاجل من سيد عبد الحفيظ ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام زد
4 مواجهات نارية اليوم في الجولة العشرين من الدوري المصري
دوي انفجارات يضرب الدوحة ودبي بعد تهديدات إيرانية جديدة | تفاصيل
إسلام صادق بعد مباراة الأهلى وزد : «توروب» علامة استفهام كبيرة
التليفزيون الإيراني يبث القرآن الكريم بصوت عبدالباسط عبدالصمد بعد إعلان وفاة خامنئي
بعد دفعة صاروخية إيرانية كثيفة| الإسرائيليون يهرعون للملاجئ وصافرات الإنذار تدوي في تل أبيب والكويت
«أبو العينين» يُهنئ الرئيس السيسي والمصريين بذكرى العاشر من رمضان
نظر مُحاكمة 6 متهمين بخلية بولاق أبو العلا .. اليوم
لطلاب الثانوية العامة .. رابط النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2026
هل الإسراف في الطعام بعد الإفطار يؤثر على مقاصد الصيام؟.. الإفتاء توضح
الحلقة 11 من «عين سحرية».. سر مُفاجئ عن «زكي غالب» يُربك حسابات شهاب الصفطاوي
أخبار البلد

«أبو العينين» يُهنئ الرئيس السيسي والمصريين بذكرى العاشر من رمضان

النائب محمد أبو العينين مُهنئاً الرئيس السيسي والمصريين بذكرى العاشر من رمضان
النائب محمد أبو العينين مُهنئاً الرئيس السيسي والمصريين بذكرى العاشر من رمضان
أحمد النشوقي

توجّه النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللمصريين شعبًا وجيشًا وكل المؤسسات المصرية، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان المجيدة.

 وقال «أبو العينين» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:

 «في ذكرى العاشر من رمضان المجيدة، تلك الذكرى الخالدة في قلوب المصريين وفي سجلات المجد والشرف العسكري للقوات المسلحة الباسلة، نتوجه بالتهنئة فخرًا وعزًا وامتنانًا للقيادة السياسية، للرئيس السيسي، ولكافة المصريين من جيش وشعب، وكل المؤسسات التي تحفظ الكرامة وتصون السيادة وتبقي مصر أبد الدهر حرةً أبية، تملك قوة الحق وعزيمة النصر».

 وأضاف: «إن مصر، في قلب ما نشهده الآن من أحداث جسام في الشرق الأوسط، تثبت يومًا بعد يوم صدق مواقفها وحكمة دبلوماسيتها وعبقرية قيادتها، وتفوق سياستها الذي يجعل منها دولة رائدة تزدان بتاريخ مسطر بصفحات النصر، وبحاضر محصن بعبقرية القرار وقوة جيشها وإرادة شعبها. كل عام ومصر آمنة مطمئنة، وشعبها في خير وسلام».

منحة التموين

800 جنيه على بطاقتك.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟

سعر الجنيه الذهب

زاد 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21 بسبب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

سعر الذهب

بسبب الحرب على إيران.. 425 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب مساء اليوم

منتخب مصر

فيفا يحسمها.. مصير مجموعة مصر في المونديال بعد الحرب على إيران

توفيق عكاشة - الهجوم على إيران

الهجوم على إيران توقعه توفيق عكاشة.. ويكشف سر تنبؤه بالأحداث

بعد ثبوت براءتها في قضية مقتل عروس بورسعيد أسرة شهد تتخذ إجراءات قانونية ضد مروّجي الاتهامات

بعد ثبوت براءتها في قضية مقتل عروس بورسعيد.. تحرك رسمي من أسرة شهد

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

امسابقة نورانيات قرآنية

أختي اشتركت لي.. أول فائز بقيمة رحلة عمرة بمسابقة نورانيات قرآنية: مفاجأة جميلة جدا

تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية

عبد المنعم سعيد : حرب إيران وأمريكا تهدد التجارة العالمية وجهود السلام في المنطقة

اخبار التوك شو

أحمد موسى: الضربة الأمريكية الإسرائيلية لا علاقة لها بالنووي الإيراني وهدفها إسقاط النظام .. والبترول: لن تكون تحت رحمة الغاز الإسرائيلي | أخبار التوك شو

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

Flash Charging
Flash Charging
Flash Charging

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا

أقل من 300 ألف جنيه.. 5 سيارات مُستعملة بالسوق المصرية ‏| تعرّف على مواصفاتها

سيارات مستعملة
سيارات مستعملة
سيارات مستعملة

إيناس الليثي

صدمة للوسط الفني.. رحيل مفاجئ لإيناس الليثي

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

