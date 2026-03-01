قمة نارية بين بيراميدز والزمالك في الدوري الممتاز .. الليلة

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية مساء اليوم الأحد نحو استاد الدفاع الجوي، حيث المواجهة المرتقبة بين بيراميدز والزمالك ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتكتسب المباراة أهمية مضاعفة في ظل الصراع الشرس على صدارة جدول الترتيب، خاصة أن الفريقين يتساويان في عدد النقاط، ما يمنح اللقاء طابعًا حاسمًا في سباق القمة.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في دوري نايل

يستضيف بيراميدز نظيره الزمالك في تمام التاسعة والنصف مساءً على استاد الدفاع الجوي، في لقاء ينتظر أن يشهد حضورًا جماهيريًا ومتابعة إعلامية كبيرة. وتأتي المباراة في توقيت حساس من عمر المسابقة، مع دخول الدوري مراحله الحاسمة التي لا تقبل نزيف النقاط، خصوصًا بين فرق المقدمة.

نتائج الجولة الماضية تعزز حدة الصراع

يدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في تجاوز زد بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية، بينما حقق بيراميدز فوزًا مستحقًا على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف. هذه الانتصارات رفعت رصيد الفريقين إلى 37 نقطة، ليتصدر الزمالك جدول الترتيب بفارق الأهداف فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، مما يزيد من سخونة المواجهة المرتقبة بينهما.

صراع الصدارة يشعل الأجواء

القمة المرتقبة لا تحمل فقط ثلاث نقاط، بل قد تعيد رسم ملامح المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم. فالفائز سيحصل على دفعة معنوية كبيرة، بينما قد يجد الخاسر نفسه تحت ضغط مضاعف في الجولات المقبلة.

القناة الناقلة واستوديو تحليلي مميز

تنقل قناة أون سبورت اللقاء على الهواء مباشرة، مع استوديو تحليلي يسبق صافرة البداية ويضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل الجوانب الفنية والتكتيكية للمباراة، في أجواء كروية منتظرة لعشاق الفريقين