مقتل 6 أشخاص في اشتباكات بين الشرطة الباكستانية ومتظاهرين في محيط القنصلية الأمريكية
بيان عاجل فى مجلس النواب حول مشكلات سوق الدواء ونقص الأصناف الحيوية
الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية
بغرض تأديبها.. القصة الكاملة لإنهاء حياة سيدة على يد شقيقها بمغاغة شمال المنيا
سقط العقل المدبر.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رسميًا اغتيال علي خامنئي
الصحة: مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن تخدم أكثر من 2.1 مليون مواطن
وزيرا الاستثمار والصناعة يبحثان مع بنوك الاستثمار آليات تمويل مبتكرة لدعم القطاع الصناعي
قطر تعلن استمرار تعليق رحلاتها الجوية مؤقتًا
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكرواتي سبل احتواء التصعيد العسكري بالمنطقة
مصدر مصري مسؤول يؤكد موقف القاهرة الداعي إلى حل الأزمات الإيرانية بالطرق الدبلوماسية
لبنان على صفيح ساخن.. اجتماع عاجل لمجلس الدفاع بعد تصاعد الأزمة «الإيرانية – الإسرائيلية»
«الأوقاف»: مُبادرة «صحح مفاهيمك» مستمرة.. و749 قافلة دعوية بالمدارس خلال شهر رمضان
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حمل الآن.. النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة في مادتي الرياضيات البحتة والجغرافيا

ياسمين بدوي

نشر موقع وزارة التربية والتعليم ، النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 وزارة التربية والتعليم في مادتي الرياضيات البحتة والجغرافيا

ويمكن لجميع طلاب الثانوية العامة 2026 الآن تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf الرياضيات البحتة و الجغرافيا من خلال الضغط على الروابط التالية :

النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf الرياضيات البحتة

النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf الجغرافيا

وكان قد بدأ موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في إتاحة النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf رسمياً ، بهدف توفير الفرصة لطلاب الثانوية العامة 2026 للتدريب والاستعداد الأمثل لـ امتحانات الثانوية العامة 2026

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجمالي عدد النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf المطروح نشرها عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، يصل إلى 10 نماذج استرشادية لكل مادة، وذلك عبر الرابط التالي الذي سيكون متاحا بداية من مساء اليوم السبت


 

رابط النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2026 للصف الثالث الثانوي

رابط النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2026 للصف الثالث الثانوي يمكن الوصول إليه بكل سهولة بمجرد تفعيله مساء اليوم السبت من خلال الضغط على https://ellibrary.moe.gov.eg/ ، ليتم تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf بضغطة واحدة وبشكل مجاني .

وعلى رابط النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2026 للصف الثالث الثانوي ،  سيتم اتاحة نموذج استرشادي لكل مادة بالتتابع على موقع الوزارة يوميا في تمام الساعة ٩ مساء وفقا للجداول المعلنة والتي تمتد حتى شهر مايو المقبل.

اجابات النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 

 بالتوازي مع إتاحة تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf من موقع وزارة التربية والتعليم ، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم إتاحة اجابات النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي عبر قناة "مدرستا ٣" عبر سلسلة من الحلقات التي سيتم إذاعتها يوميا في تمام الساعة العاشرة مساء على أن تكون الإعادة في تمام الساعة ١٢ ظهر اليوم التالي.
 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه خطوة  إتاحة تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf من موقع وزارة التربية والتعليم  ، تستهدف مساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي وتدريبهم بشكل جيد على أسلوب امتحانات الثانوية العامة 2026 ، معربة عن خالص الأمنيات لهم بالسداد والتوفيق.

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

