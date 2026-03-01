لبنان على صفيح ساخن.. اجتماع عاجل لمجلس الدفاع بعد تصاعد الأزمة «الإيرانية – الإسرائيلية»

دعا الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع طارئ يعقد قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، لبحث المستجدات المتسارعة والتطورات الراهنة على الساحة الإقليمية وانعكاساتها المحتملة.

ويأتي هذا التحرك في أعقاب ساعات حافلة بالتطورات الدراماتيكية، عقب إعلان السلطات الإيرانية اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من كبار القادة، على خلفية الحرب الأميركية – الإسرائيلية ضد إيران.

وفي موازاة ذلك، يواصل الحرس الثوري الإيراني تنفيذ ردوده العسكرية مستهدفًا إسرائيل وقواعد أميركية في المنطقة، ما يرفع منسوب التوتر ويُنذر بتداعيات واسعة النطاق.