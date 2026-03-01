قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جوارديولا يثير القلق حول موعد عودة هالاند قبل مرحلة الحسم مع مانشستر سيتي
برلمانيون بمجلس النواب يستعرضون بيانات عاجلة حول تداعيات الحرب الإقليمية على مصر
تاريخ مواجهات آرسنال وتشيلسي .. صراع مُمتد وأرقام تُرجّح كفة الجانرز
رئيس النواب يستقبل وزير المالية قبل مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات
الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بسلطان عمان.. ويدين استهداف ميناء الدقم العماني
لدعم القطاع الصناعي .. بنوك استثمار تتعهد بتأسيس صناديق استثمار مباشر مُتخصصة
الرئيس الإيراني: اغتيال خامنئي يعتبر بمثابة إعلان حرب على المسلمين
مدبولي يؤكد الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
أحمد أمين: لم أشاهد أعمالا كثيرة قدمت عالم الجاسوسية.. خاص
وزارة الدفاع القطرية: طائراتنا اعترضت مسيرات وصواريخ كروز أطلقتها إيران
إغلاق مضيق هرمز يقفز بأسعار النفط.. ما حجم التأثير المحتمل على الاقتصاد المصري؟
مستشار الرئيس الإماراتي يُحذّر إيران: جيرانكم ليسوا خصومكم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: لا تهاون مع المتلاعبين بقوت المواطنين.. وتحرير 517 محضراً تموينياً خلال حملات مكثفة

تحرير 517 محضراً تموينياً خلال حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بأسيوط
تحرير 517 محضراً تموينياً خلال حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، تنفيذًا لتوجيهاته بضرورة إحكام الرقابة على منظومة السلع المدعمة وضبط الأسواق والتصدي لكافة صور التلاعب والغش التجاري، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تستهدف الاتجار بقوتهم اليومي.

وأوضح المحافظ أن الحملات التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد أحمد وكيل الوزارة أسفرت خلال 4 أيام عن تحرير 517 محضرًا تموينيًا متنوعًا، وذلك في إطار خطة شاملة لضبط منظومة العمل التمويني والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، ففي قطاع المخابز البلدية، رصدت الحملات مخالفات متعددة شملت نقص الوزن، وعدم الالتزام بالمواصفات القياسية لإنتاج الخبز، وعدم نظافة أدوات العجن والرغف، وعدم إعطاء بون الصرف، فضلًا عن مخالفات تتعلق بعدم الإعلان، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، ووجود موازين غير مطابقة، إلى جانب حالات غلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وتوقف كلي أو جزئي عن الإنتاج وعدم الالتزام بقرارات الغلق الإداري.

وفيما يخص الدقيق البلدي المدعم، تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط كميات متنوعة قبل تهريبها أو بيعها في السوق السوداء، كما تم تحرير محاضر تصرف في كميات من الدقيق بالمخالفة للقواعد المنظمة، في رسالة واضحة بأن المحافظة تتعامل بحزم مع أي محاولة للتلاعب بالسلع الاستراتيجية المدعمة.

كما امتدت الحملات إلى الأسواق، حيث تم ضبط كميات من العصائر والكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وألعاب نارية مجهولة المصدر، ومكملات غذائية ومبيدات زراعية بدون مستندات، بالإضافة إلى أعلاف وشحوم سيارات بدون فواتير. وتم ضبط مصنع لتعبئة زيوت الطعام يستخدم علامات تجارية مقلدة والتحفظ على كميات كبيرة من الزيوت المعدة للتداول، فضلًا عن ضبط أدوية داخل مخزن غير مرخص. كما تم تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، ومزاولة نشاط بدون ترخيص.

وفي مجال السجائر، تم تحرير عدد من المحاضر لبيعها بأزيد من السعر الرسمي، بينما أسفرت الحملات في قطاع المواد البترولية عن ضبط محطة وقود لتجميعها والتصرف في كميات كبيرة من البنزين والسولار، إلى جانب تحرير محاضر غلق لمستودعات بوتاجاز وعدم إعلان عن الأسعار، ومخالفة تتعلق بعدم انتظام سجل 21 بترول.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على أن الحملات مستمرة بشكل يومي ومفاجئ بكافة مراكز وقرى المحافظة، مشيرًا إلى أن الدولة لن تسمح بالمساس بقوت المواطن أو استغلال الدعم، وأن القانون سيُطبق بكل حسم على المخالفين حفاظًا على استقرار الأسواق وصحة وسلامة المواطنين.

أسيوط الحملات الرقابية المخابز البلدية مستودعات البوتاجاز محطات الوقود منظومة السلع المدعمة تحرير 517 محضرًا تموينيًا نقص الوزن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

المرشد الإيراني جرى اغتياله

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

ليلي عبد اللطيف

حقيقة إلغاء الدراسة في 2026 بعد توقعات ليلى عبد اللطيف وإغلاق مدارس إيران

ترشيحاتنا

النائب مصطفى بكري

مصطفى بكري: ما تشهده المنطقة من مخاطر تهدد الأمن القومي العربي

النائبة سحر عتمان، نائبة حزب العدل

نائبة: التطورات العسكرية المتسارعة في الإقليم ستنعكس بصورة مباشرة على أسواق الطاقة

مجلس النواب

جلسة النواب تناقش اليوم مشروع تعديل أحكام قانون الضريبة على العقارات

بالصور

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

Flash Charging
Flash Charging
Flash Charging

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد