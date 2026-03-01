محافظ أسيوط: لا تهاون مع المتلاعبين بقوت المواطنين.. وتحرير 517 محضراً تموينياً خلال حملات مكثفة

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، تنفيذًا لتوجيهاته بضرورة إحكام الرقابة على منظومة السلع المدعمة وضبط الأسواق والتصدي لكافة صور التلاعب والغش التجاري، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تستهدف الاتجار بقوتهم اليومي.

وأوضح المحافظ أن الحملات التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد أحمد وكيل الوزارة أسفرت خلال 4 أيام عن تحرير 517 محضرًا تموينيًا متنوعًا، وذلك في إطار خطة شاملة لضبط منظومة العمل التمويني والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، ففي قطاع المخابز البلدية، رصدت الحملات مخالفات متعددة شملت نقص الوزن، وعدم الالتزام بالمواصفات القياسية لإنتاج الخبز، وعدم نظافة أدوات العجن والرغف، وعدم إعطاء بون الصرف، فضلًا عن مخالفات تتعلق بعدم الإعلان، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، ووجود موازين غير مطابقة، إلى جانب حالات غلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وتوقف كلي أو جزئي عن الإنتاج وعدم الالتزام بقرارات الغلق الإداري.

وفيما يخص الدقيق البلدي المدعم، تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط كميات متنوعة قبل تهريبها أو بيعها في السوق السوداء، كما تم تحرير محاضر تصرف في كميات من الدقيق بالمخالفة للقواعد المنظمة، في رسالة واضحة بأن المحافظة تتعامل بحزم مع أي محاولة للتلاعب بالسلع الاستراتيجية المدعمة.

كما امتدت الحملات إلى الأسواق، حيث تم ضبط كميات من العصائر والكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وألعاب نارية مجهولة المصدر، ومكملات غذائية ومبيدات زراعية بدون مستندات، بالإضافة إلى أعلاف وشحوم سيارات بدون فواتير. وتم ضبط مصنع لتعبئة زيوت الطعام يستخدم علامات تجارية مقلدة والتحفظ على كميات كبيرة من الزيوت المعدة للتداول، فضلًا عن ضبط أدوية داخل مخزن غير مرخص. كما تم تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، ومزاولة نشاط بدون ترخيص.

وفي مجال السجائر، تم تحرير عدد من المحاضر لبيعها بأزيد من السعر الرسمي، بينما أسفرت الحملات في قطاع المواد البترولية عن ضبط محطة وقود لتجميعها والتصرف في كميات كبيرة من البنزين والسولار، إلى جانب تحرير محاضر غلق لمستودعات بوتاجاز وعدم إعلان عن الأسعار، ومخالفة تتعلق بعدم انتظام سجل 21 بترول.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على أن الحملات مستمرة بشكل يومي ومفاجئ بكافة مراكز وقرى المحافظة، مشيرًا إلى أن الدولة لن تسمح بالمساس بقوت المواطن أو استغلال الدعم، وأن القانون سيُطبق بكل حسم على المخالفين حفاظًا على استقرار الأسواق وصحة وسلامة المواطنين.