محافظات

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى حميات الشامية لمتابعة مستوى الخدمات

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى حميات الشامية ويستمع إلى المواطنين للاطمئنان على مستوى الخدمات
محافظ أسيوط يتفقد مستشفى حميات الشامية ويستمع إلى المواطنين للاطمئنان على مستوى الخدمات
إيهاب عمر

أجرى اللواء محمد علوان محافظ أسيوط جولة ميدانية موسعة بمستشفى حميات الشامية، التي تستضيف مؤقتًا خدمات مستشفى ساحل سليم المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بجودة الرعاية وفق مستهدفات رؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد جمال وكيل وزارة الصحة، وعبد اللطيف فضالة رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وعدد من القيادات التنفيذية والصحية.

وشملت الجولة تفقد أقسام العناية المركزة، والقسطرة القلبية، والمبتسرين والحضانات، والقسم الداخلي، حيث حرص المحافظ على التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وكفاءة الأجهزة، وجاهزية الفرق الطبية.

وشدد على ضرورة التواجد الدائم للأطقم المتخصصة وسرعة التعامل مع الحالات الحرجة، بما يضمن تقديم خدمة علاجية آمنة ومتكاملة تليق بالمواطنين.

كما تفقد المحافظ قسم حميات الشامية الذي يضم 10 أسرة، وأقسام الداخلي والعيادات والترصد والمعمل والأشعة والصيدلية وغرفة حجز المرضى، بالإضافة إلى وحدة الكلى الصناعي التي تضم 30 جهازًا للغسيل الكلوي، حيث اطمأن على انتظام الجلسات ومواعيدها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على المرضى.

وخلال الجولة، حرص محافظ أسيوط على لقاء المواطنين والمترددين على المستشفى والتحاور معهم بصورة مباشرة، مستمعًا إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمة، واستجاب لعدد من الطلبات الفورية، موجهاً إدارة المستشفى بسرعة دراسة باقي الملاحظات والعمل على تذليل أية عقبات، مؤكدًا أن صوت المواطن هو البوصلة الحقيقية لتقييم الأداء وتحسينه.

واستمع المحافظ إلى شرح من وكيل وزارة الصحة حول آلية نقل جميع الخدمات الطبية إلى المقر المؤقت لحين الانتهاء من إنشاء وتجهيز المستشفى الجديد، موضحًا أنه تم دعم المقر المؤقت بعدد من الخدمات التخصصية وتطبيق معايير الجودة ومؤشرات الأداء لضمان استمرار تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة.

وأكد اللواء محمد علوان أن القطاع الصحي يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، مشيرًا إلى ما شهدته أسيوط من دعم وتطوير للمستشفيات ضمن المبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها "حياة كريمة"، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، لافتًا إلى استمرار الجولات الميدانية لمتابعة الانضباط ورفع كفاءة الأداء داخل مختلف المنشآت الصحية بالمحافظة.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهد والعمل بروح الفريق، لضمان تقديم خدمة صحية تليق بأهالي أسيوط، وتحقق أهداف الدولة في بناء منظومة صحية حديثة ومستدامة.

