تعليم أسيوط ينظم ورشة تدريبية لطلاب المدارس على الحرف اليدوية والتراثية

أكد محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط على استمرار تنظيم ورش تدريب لطلاب المدارس على الحرف اليدوية والتراثية بمركز "إبداع " للحرف اليدوية والتراثية بمقر مدرسة اسيوط الثانوية الزخرفية بحى غرب كأول مركز حرفى للتدريب والإنتاج بمدارس المحافظة.

وذلك ضمن مبادرة ربط التعليم بسوق العمل وتفعيل الوحدات التدريبية والانتاجية بالمدارس فى إطار دعم وتوجيه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء محمد علوان محافظ أسيوط.



وأشار وكيل وزارة التعليم بالمحافظة إلى أنه تم تنظيم ورشة عمل تدريبية لمدة 3 أيام لطلاب مدرسة الشهيد احمد فايز الثانوية بنات التابعة لإدارة أسيوط التعليمية وذلك بمقر مركز " إبداع " تحت إشراف احمد عبد العال المشرف على المركز وبمشاركة فريق العمل وذلك لتدريب الطلاب على مختلف الحرف اليدوية والتراثية المتنوعة منها حرف الريزن و الكونكريت والشموع والبورسلين والجبس والجوخ والأخشاب والارابيسك والجلود والتلى والسجاد اليدوى والكليم الاسيوطى وجميع فنون النحت والرسم تحت إشراف متخصصين فى كافة الحرف لإتاحة الفرصة التدريبية للشباب والطلاب من أبناء المحافظة وتأهيلهم لسوق العمل فضلا عن توفير اعمال إنتاجية لبيعها بمختلف المنافذ بالمحافظة والمشاركة بها فى مختلف المعارض المحلية والقومية والدولية.



وأوضح "دسوقى " أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد علوان محافظ أسيوط تم تكثيف الزيارات الميدانية و ورش العمل بمقر مركز إبداع ضمن مبادرة تدوير الرواكد واعادة تصنيع المنتجات من مخلفات المدارس لتعظيم الاستفادة منها مع الاستغلال الامثل للأجهزة والمعدات والأدوات اللازمة للتدريبات والتصنيع مع توفير المواد الخام اللازمة للأشغال اليدوية وفقا للضوابط واللوائح المنظمة لذلك لافتا إلى استهداف المبادرة لطلاب المدارس الفنية ومدارس التعليم العام وأبناء المحافظة لصقل خبراتهم وتنمية مواهبهم وتأهيلهم لسوق العمل .