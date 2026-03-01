قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقتـ.ـل 8 أشخاص في احتجاج مؤيد لإيران أمام القنصلية الأمريكية في باكستان
بعد الضربات الأمريكية الإيرانية.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد
مقتل 6 أشخاص في اشتباكات بين الشرطة الباكستانية ومتظاهرين في محيط القنصلية الأمريكية
بيان عاجل فى مجلس النواب حول مشكلات سوق الدواء ونقص الأصناف الحيوية
الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية
بغرض تأديبها.. القصة الكاملة لإنهاء حياة سيدة على يد شقيقها بمغاغة شمال المنيا
سقط العقل المدبر.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رسميًا اغتيال علي خامنئي
الصحة: مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن تخدم أكثر من 2.1 مليون مواطن
وزيرا الاستثمار والصناعة يبحثان مع بنوك الاستثمار آليات تمويل مبتكرة لدعم القطاع الصناعي
قطر تعلن استمرار تعليق رحلاتها الجوية مؤقتًا
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكرواتي سبل احتواء التصعيد العسكري بالمنطقة
مصدر مصري مسؤول يؤكد موقف القاهرة الداعي إلى حل الأزمات الإيرانية بالطرق الدبلوماسية
محافظات

تعليم أسيوط ينظم ورشة تدريبية لطلاب المدارس على الحرف اليدوية والتراثية

ورشة تدريبية لطلاب المدارس بأسيوط على الحرف اليدوية والتراثية بمركز " إبداع "
ورشة تدريبية لطلاب المدارس بأسيوط على الحرف اليدوية والتراثية بمركز " إبداع "
إيهاب عمر

أكد محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط على استمرار تنظيم ورش تدريب لطلاب المدارس على الحرف اليدوية والتراثية بمركز  "إبداع " للحرف اليدوية والتراثية بمقر مدرسة اسيوط الثانوية الزخرفية بحى غرب  كأول مركز حرفى للتدريب والإنتاج بمدارس المحافظة.

 وذلك ضمن مبادرة ربط التعليم بسوق العمل وتفعيل الوحدات التدريبية والانتاجية بالمدارس فى إطار دعم وتوجيه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء محمد علوان محافظ أسيوط.
 

وأشار وكيل وزارة التعليم بالمحافظة إلى أنه تم تنظيم ورشة عمل تدريبية لمدة 3 أيام لطلاب مدرسة الشهيد احمد فايز الثانوية بنات التابعة لإدارة أسيوط التعليمية وذلك بمقر مركز  " إبداع " تحت إشراف احمد عبد العال  المشرف على المركز وبمشاركة فريق العمل وذلك لتدريب الطلاب على مختلف الحرف اليدوية والتراثية المتنوعة منها حرف الريزن و الكونكريت والشموع والبورسلين والجبس والجوخ والأخشاب والارابيسك والجلود والتلى والسجاد اليدوى والكليم الاسيوطى وجميع فنون النحت والرسم تحت إشراف متخصصين فى كافة الحرف لإتاحة الفرصة التدريبية للشباب والطلاب من أبناء المحافظة وتأهيلهم لسوق العمل فضلا عن توفير اعمال إنتاجية لبيعها بمختلف المنافذ بالمحافظة والمشاركة بها فى مختلف المعارض المحلية والقومية والدولية.


وأوضح "دسوقى " أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد علوان محافظ أسيوط تم تكثيف الزيارات الميدانية و ورش العمل بمقر مركز إبداع  ضمن مبادرة تدوير الرواكد واعادة تصنيع المنتجات من مخلفات المدارس لتعظيم الاستفادة منها مع الاستغلال الامثل للأجهزة والمعدات والأدوات اللازمة للتدريبات والتصنيع مع توفير المواد الخام اللازمة للأشغال اليدوية وفقا للضوابط واللوائح المنظمة لذلك لافتا إلى استهداف المبادرة لطلاب المدارس الفنية ومدارس التعليم العام وأبناء المحافظة لصقل خبراتهم وتنمية مواهبهم وتأهيلهم لسوق العمل .

أسيوط وزارة التربية والتعليم ورش تدريب طلاب المدارس الحرف اليدوية والتراثية مدرسة اسيوط الثانوية الزخرفية الوحدات التدريبية والانتاجية

