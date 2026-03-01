قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جوارديولا يثير القلق حول موعد عودة هالاند قبل مرحلة الحسم مع مانشستر سيتي
برلمانيون بمجلس النواب يستعرضون بيانات عاجلة حول تداعيات الحرب الإقليمية على مصر
تاريخ مواجهات آرسنال وتشيلسي .. صراع مُمتد وأرقام تُرجّح كفة الجانرز
رئيس النواب يستقبل وزير المالية قبل مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات
الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بسلطان عمان.. ويدين استهداف ميناء الدقم العماني
لدعم القطاع الصناعي .. بنوك استثمار تتعهد بتأسيس صناديق استثمار مباشر مُتخصصة
الرئيس الإيراني: اغتيال خامنئي يعتبر بمثابة إعلان حرب على المسلمين
مدبولي يؤكد الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
أحمد أمين: لم أشاهد أعمالا كثيرة قدمت عالم الجاسوسية.. خاص
وزارة الدفاع القطرية: طائراتنا اعترضت مسيرات وصواريخ كروز أطلقتها إيران
إغلاق مضيق هرمز يقفز بأسعار النفط.. ما حجم التأثير المحتمل على الاقتصاد المصري؟
مستشار الرئيس الإماراتي يُحذّر إيران: جيرانكم ليسوا خصومكم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ترامب يحدد مسار المرحلة المقبلة مع إيران.. تصعيد أم تفاوض؟

ترامب يحدد مسار المرحلة المقبلة مع إيران| تصعيد أم تفاوض؟
ترامب يحدد مسار المرحلة المقبلة مع إيران| تصعيد أم تفاوض؟
ولاء خنيزي

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تصوره لإنهاء التصعيد العسكري الأخير ضد إيران، مؤكدًا أن أمامه مسارين واضحين: إما مواصلة العمليات وفرض سيطرة كاملة على المشهد، أو إنهاء المواجهة خلال فترة وجيزة لا تتجاوز يومين أو ثلاثة أيام.

وفي تصريحات أدلى بها لموقع “أكسيوس” من منتجعه في مارالاغو، أشار ترامب إلى أنه أبلغ طهران بإمكانية العودة إلى المواجهة مستقبلا إذا استأنفت برامجها النووية أو الصاروخية، مضيفا أن تداعيات الضربات الأخيرة ستحتاج إيران لسنوات للتعافي منها.

ووفق التقرير، تمثل هذه التصريحات أول إشارة مباشرة إلى كيفية تفكير ترامب في إنهاء الأزمة، كما تعكس استمرار انفتاحه على خيار الحل الدبلوماسي رغم تعثر المفاوضات النووية التي استضافتها جنيف.

لماذا قرر ترامب توجيه الضربة؟

حدد ترامب سببين رئيسيين لاتخاذ قرار الهجوم:

أولًا: تعثر المفاوضات النووية
أوضح أن المحادثات التي قادها مبعوثاه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لم تحقق تقدمًا حاسمًا، مشيرًا إلى أن الجانب الإيراني «كان يقترب من الاتفاق ثم يتراجع»، وهو ما اعتبره مؤشرًا على غياب الجدية في التوصل إلى تسوية.

ثانيًا: سجل إيران الإقليمي
قال ترامب إنه طلب إعداد تقرير شامل حول الهجمات المنسوبة لإيران خلال الـ25 عامًا الماضية، مضيفًا أن المراجعة أظهرت نمطًا متكررًا من العمليات التي وصفها بـ«الأعمال العدائية».

جدل حول إعادة بناء المنشآت النووية

واتهم ترامب إيران بالشروع في إعادة تأهيل بعض المواقع النووية التي سبق أن استهدفتها ضربات أمريكية وإسرائيلية في يونيو الماضي.
في المقابل، أكد محللون مستقلون رصد أعمال بناء في بعض المواقع، دون وجود أدلة قاطعة على استئناف أنشطة نووية كاملة حتى الآن.

«مطرقة منتصف الليل»... تمهيد للعملية الحالية

وأشار ترامب إلى أن عملية «مطرقة منتصف الليل» التي استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية وألحقت بها أضرارًا كبيرة، شكّلت الأساس الذي مهد لتنفيذ العملية العسكرية الأخيرة، في إطار ما وصفه بإعادة رسم قواعد الردع مع طهران.

وتأتي هذه التطورات في وقت تترقب فيه الأوساط الدولية مسار الأزمة، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت واشنطن ستتجه نحو تهدئة دبلوماسية أم تصعيد أوسع خلال المرحلة المقبلة.

ترامب إيران أمريكا إسرائيل الحرب ضد إبران الحرب الأمريكية الإيرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

المرشد الإيراني جرى اغتياله

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

ليلي عبد اللطيف

حقيقة إلغاء الدراسة في 2026 بعد توقعات ليلى عبد اللطيف وإغلاق مدارس إيران

ترشيحاتنا

شلالات الدماء

بعد قرن من الحيرة.. العلماء يفكون لغز “شلالات الد.م” في القطب الجنوبي

القمر الدموي

ليالي سماوية لا تتكرر.. مارس يقدم عرضا فلكيا نادرا حتى 2028

المريخ

العلماء كشفوا السر .. لماذا اختفت المياه على كوكب المريخ؟

بالصور

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

Flash Charging
Flash Charging
Flash Charging

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد