3 مؤشرات مبكرة لأمراض الكبد لا يجب الاستهانة بها

تتسم أمراض الكبد في كثير من الأحيان بالتطور الهادئ، إذ قد تمر أعراضها الأولية دون ملاحظة واضحة، قبل أن تتفاقم إلى مضاعفات خطيرة مثل التليف أو الفشل الكبدي أو الاستسقاء. وذكر موقع Times Now أن الانتباه للعلامات المبكرة يمكن أن يُحدث فارقًا كبيرًا في فرص العلاج والوقاية من المضاعفات.

الكبد.. جهاز تنقية الجسم

يؤدي الكبد دورًا محوريًا في الحفاظ على توازن الجسم، فهو المسؤول عن تنقية السموم، واستقلاب الغذاء، وتنظيم الهرمونات، وتخزين الطاقة، ودعم المناعة. وبما أن معظم ما يدخل الجسم يمر عبره، فإن أي اضطراب في وظائفه قد ينعكس على أجهزة متعددة.

ويشير مختصون إلى أن الأعراض في المراحل الأولى قد تكون غير محددة، وغالبًا ما تُنسب إلى الإرهاق أو اضطرابات الجهاز الهضمي، بينما يستمر الضرر بصمت إلى أن يصل إلى مراحل متقدمة.

أبرز الأعراض التي تستدعي الانتباه

الإرهاق المتواصل

الشعور بالتعب الدائم رغم النوم الكافي قد يكون مؤشرًا على ضعف وظائف الكبد. فعند تعطل آليات إزالة السموم، تتراكم مواد ضارة في الجسم، ما يسبب إحساسًا عامًا بالإجهاد. كما أن التهابات الكبد المتكررة قد تؤدي إلى اضطرابات في النوم تزيد من حدة الإرهاق.

اضطراب التمثيل الغذائي

بطء عملية الأيض يرتبط بتراكم الدهون داخل الكبد، وهو ما قد يتطور إلى مرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي (MASLD). وتوضح بيانات Cleveland Clinic أن هذا المرض يُعد من أكثر أمراض الكبد المزمنة انتشارًا، ويرتبط غالبًا بالسمنة وداء السكري من النوع الثاني، وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يُعالج مبكرًا.

زيادة محيط البطن أو انتفاخها

في بعض الحالات، قد يكون تضخم البطن ناتجًا عن تراكم السوائل داخل التجويف البطني، وهي حالة تُعرف بالاستسقاء، وتُعد من المضاعفات المتقدمة لأمراض الكبد. وتتطلب هذه الحالة تقييمًا طبيًا عاجلًا، خاصة إذا رافقها ألم أو شعور بالضغط.

خطوات لحماية الكبد

يوصي الخبراء باتباع إجراءات وقائية بسيطة لدعم صحة الكبد، من بينها:

الحصول على التطعيمات اللازمة ضد التهاب الكبد A وB، لتقليل خطر الإصابة بالعدوى المزمنة.

ضد التهاب الكبد A وB، لتقليل خطر الإصابة بالعدوى المزمنة. تجنب الأدوية والمكملات دون استشارة طبية ، إذ يمكن لبعضها أن يسبب تلفًا كبديًا.

، إذ يمكن لبعضها أن يسبب تلفًا كبديًا. تبني نمط حياة متوازن يشمل نظامًا غذائيًا صحيًا، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والحفاظ على وزن مناسب.

ويؤكد الأطباء أن التعامل المبكر مع الأعراض—حتى وإن بدت بسيطة—يساعد في منع تطور المرض، ويحافظ على كفاءة هذا العضو الحيوي على المدى الطويل.