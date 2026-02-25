قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1086 عاما على تأسيسه.. المفتي: الأزهر ذاكرة الأمة العلمية وضميرها الديني الحي
مفتي الجمهورية يحسم الجدل: ما حكم صناعة "فيلم" للمتوفى بتقنيات الـ AI؟
دمشق وواشنطن تبحثان تثبيت وحدة سوريا واندماج قسد وإعادة تفعيل السفارة
الأردن يحذر من انتهاكات الاحتلال في القدس ويؤكد ضرورة إيصال المساعدات إلى غزة دون قيود
الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل
حكم من أفطر في نهار رمضان ناسيا.. وصيام أيام عن المتوفي.. المفتي يكشف التفاصيل
حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم
مفتي الجمهورية: صيام رأس السنة الهجرية والتسعة من ذي الحجة لها مكانة عظيمة
عودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الخميس إلى الاثنين المقبل
دعاء الإفطار سابع يوم رمضان.. ردده قبل أذان المغرب بدقائق يفتح لك أبواب الرحمة
الأعلى للإعلام ينعي فهمي عمر: فقدنا واحدًا من أهم القامات الإذاعية
بعد انتقادات ترامب… لندن تعلق نقل السيادة على جزر تشاغوس وتفتح باب مشاورات جديدة مع واشنطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

علامات جسدية قد تكشف الخرف مبكرًا.. 6 أعراض لا ينبغي تجاهلها

علامات جسدية قد تكشف الخرف مبكرًا.. 6 أعراض لا ينبغي تجاهلها
علامات جسدية قد تكشف الخرف مبكرًا.. 6 أعراض لا ينبغي تجاهلها
ولاء خنيزي

مع التقدم في السن، قد تظهر تغيرات خفيفة في الذاكرة أو التركيز، وغالبًا ما تُعد جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة. لكن عندما تؤثر هذه التغيرات في القدرة على إدارة شؤون الحياة اليومية بشكل مستقل، فقد تكون مؤشرًا على الإصابة بالخرف.

ويُطلق مصطلح الخرف على مجموعة من الاضطرابات العصبية التي تؤثر في الوظائف الإدراكية والسلوكية، من بينها مرض الزهايمر، والخرف الوعائي، وخرف أجسام ليوي. ورغم أن الأعراض الذهنية مثل فقدان الذاكرة هي الأكثر شيوعًا، فإن هناك مؤشرات جسدية قد تسبق التدهور المعرفي أو ترافقه، وذلك وفقًا لموقع .huffpost

1- اضطراب المشي وكثرة السقوط

المشي عملية تعتمد على تنسيق دقيق بين الدماغ والعضلات والأعصاب. وعند تأثر المراكز العصبية المسؤولة عن الحركة، قد يظهر بطء ملحوظ في الخطوات، أو فقدان للتوازن، أو تكرار السقوط، أو صعوبة تغيير الاتجاه. هذه العلامات قد تكون إنذارًا مبكرًا بوجود خلل عصبي.

2- تغيّر وضعية الجسم وحركة القدمين

بعض أنواع الخرف قد تؤدي إلى انحناء غير معتاد في الظهر، أو جرّ القدمين أثناء السير، أو اتخاذ خطوات قصيرة ومترددة. وقد يُساء تفسير هذه التغيرات على أنها ضعف عضلي مرتبط بالعمر، لكن استمرارها يستدعي تقييمًا طبيًا.

3- ضعف حاستي الشم والتذوق

تراجع القدرة على تمييز الروائح أو النكهات قد يكون من المؤشرات المبكرة لبعض الاضطرابات العصبية. فإذا لاحظ المحيطون بالشخص عدم إدراكه لروائح قوية أو تغيرًا في استجابته للطعام دون سبب واضح، فمن الأفضل استشارة الطبيب.

4- صعوبات البلع

في مراحل متقدمة، قد يعاني المريض من اضطراب في عملية البلع نتيجة ضعف التنسيق العصبي العضلي، ما يزيد خطر دخول الطعام إلى مجرى التنفس بدلًا من المريء، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة مثل الالتهاب الرئوي الاستنشاقي.

5- مشكلات التحكم في المثانة

قد تظهر أعراض مثل سلس البول أو زيادة عدد مرات التبول، وأحيانًا الإمساك المزمن، نتيجة تأثر المسارات العصبية المنظمة لوظائف الإخراج. وتتقاطع هذه الأعراض أحيانًا مع حالات مثل مرض باركنسون وبعض أنواع الخرف المرتبطة به.

6- اضطرابات النوم والسلوك الليلي

تغير نمط النوم قد يكون علامة تحذيرية مبكرة. ومن بين المؤشرات: الحركة الزائدة أثناء النوم، أو التحدث والصراخ، أو التصرف بعنف خلال الأحلام. ويرتبط ذلك أحيانًا بحالة تُعرف باسم اضطراب سلوك حركة العين السريعة، والتي قد تسبق ظهور الأعراض الإدراكية بسنوات.

لماذا يُعد الكشف المبكر مهمًا؟

رغم عدم توافر علاج نهائي للخرف حتى الآن، فإن التشخيص المبكر يتيح بدء العلاج الداعم مبكرًا، وإبطاء تقدم المرض، وتحسين جودة الحياة للمريض وأسرته. كما يساعد في وضع خطة علاجية دقيقة تعتمد على الفحوصات العصبية والتحاليل المتخصصة لتحديد نوع الخرف.

خطوات وقائية لدعم صحة الدماغ

يؤكد الخبراء أن نمط الحياة الصحي يلعب دورًا محوريًا في تقليل خطر التدهور المعرفي، ومن أبرز التوصيات:

  • اتباع نظام غذائي متوازن مثل نظام MIND الغذائي
  • ممارسة الرياضة بانتظام
  • الحفاظ على النشاط الاجتماعي
  • ضبط ضغط الدم ومستويات السكر
  • علاج اضطرابات النوم
الخرف اعراض الخرف اعراض مبكرة للخرف الزهايمر اعراض الزهايمر الشيخوخة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

الإعلامية ياسمين الخطيب

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

ياسمين الخطيب

جراحة دقيقة .. ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بعدوى بكتيرية في أنسجة بشرة الوجه

والدة ضحية بورسعيد

«وسادة تحت الغطاء».. والدة ضحية بورسعيد تكشف أسرار الساعات الأخيرة قبل مقتـ.ـل ابنتها

مشغولات ذهبية

بعد موجة من التذبذب .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

الزمالك

بعد فوز الزمالك.. أيمن يونس: شيكوبانزا خطر علينا

ترشيحاتنا

الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي

تعاون مصري - عماني جديد في تدوير مخلفات أشجار الموز وإنتاج عبوات كرتونية صديقة للبيئة

البابا تواضروس

اليوم.. العظة الأسبوعية للبابا تواضروس من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

شراكة

تعاون جديد لتوفير 5,000 كرتونة رمضان لدعم الطلاب في 10 محافظات

بالصور

بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ .. أطعمة تقضى عليها

بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها
بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها
بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها

خرج من عباية الكوميدي.. إشادات واسعة بأداء محمد أنور في مسلسل مناعة

محمد انور
محمد انور
محمد انور

تشييع جثمان والد مي عمر بحضور الفنانين

محمد سامي
محمد سامي
محمد سامي

لأول مرة في الدراما المصرية.. هانيا فهمي قاضية في مسلسل فرصة أخيرة

هانيا فهمي
هانيا فهمي
هانيا فهمي

فيديو

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد