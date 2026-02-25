عائد استثمار 100 ألف جنيه في سند المواطن.. هتكسب كام في الشهر؟

يبحث الكثير عن تفاصيل سند المواطن، الأداة الاستثمارية الجديدة الذي طرحته وزارة المالية منذ ثلاثة أيام، من خلال البريد المصري والذي يمنحك أرباح شهرية لمدة عام ونصف بقيمة 17.75% .
تفاصيل سند المواطن البريد المصري
حددت وزارة المالية الضوابط الفنية لإصدار السند على النحو التالي:
-فترة الطرح: يبدأ تلقي طلبات الشراء اعتباراً من أمس الأحد، ويستمر حتى 8 مارس آذار المقبل.
-منافذ الشراء: متاح حصرياً عبر مكاتب البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات.
-معدل العائد: 17.75% سنوياً ثابتاً، صافٍ من الضرائب.
-دورية صرف العائد: يُصرف العائد الشهري (الكوبون) في اليوم 15 من كل شهر.
-القيمة الاسمية: 1000 جنيه للسند الواحد.
-الحد الأدنى للشراء: 10 آلاف جنيه.
-مدة الاستثمار: 18 شهراً.
أرباح 100 ألف جنيه في سند المواطن
وفقاً لما طرحته المالية عن عوئد سند المواطن التي تصل لقيمة 17.75% ، إليك تفاصيل شراء سند المواطن بمبلغ 100 ألف جنيه وقيمة الأرباح التي ستحصل عليها كل شهر..
- إجمالي المبلغ المستثمر: 100,000 جنيه مصري.
- العائد السنوي المتوقع: حوالي 17.75% (وفقاً للمؤشرات الأولية للعوائد المميزة).
- إجمالي الربح السنوي: 17,750 جنيهاً مصرياً.
- الربح الشهري (قبل الضريبة): حوالي 1,479 جنيهاً مصرياً.
طريقة شراء سند المواطن
للاكتتاب في سند المواطن، يجب اتباع الخطوات التالية:
-التوجه إلى أقرب مكتب بريد.
-تقديم بطاقة الرقم القومي سارية.
-تحديد قيمة الشراء بحد أدنى 10 آلاف جنيه.
-استكمال إجراءات الاكتتاب وفق الضوابط المعتمدة.
-الحصول على ما يفيد عملية الشراء.
-ومن المتوقع لاحقا إتاحة الاكتتاب الإلكتروني ضمن مراحل التطوير المستقبلية.