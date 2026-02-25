عائد استثمار 100 ألف جنيه في سند المواطن.. هتكسب كام في الشهر؟

يبحث الكثير عن تفاصيل سند المواطن ، الأداة الاستثمارية الجديدة الذي طرحته وزارة المالية منذ ثلاثة أيام، من خلال البريد المصري والذي يمنحك أرباح شهرية لمدة عام ونصف بقيمة 17.75% .

تفاصيل سند المواطن البريد المصري

حددت وزارة المالية الضوابط الفنية لإصدار السند على النحو التالي:

-فترة الطرح: يبدأ تلقي طلبات الشراء اعتباراً من أمس الأحد، ويستمر حتى 8 مارس آذار المقبل.

-منافذ الشراء: متاح حصرياً عبر مكاتب البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات.

-معدل العائد: 17.75% سنوياً ثابتاً، صافٍ من الضرائب.

-دورية صرف العائد: يُصرف العائد الشهري (الكوبون) في اليوم 15 من كل شهر.

-القيمة الاسمية: 1000 جنيه للسند الواحد.

-الحد الأدنى للشراء: 10 آلاف جنيه.

-مدة الاستثمار: 18 شهراً.

أرباح 100 ألف جنيه في سند المواطن

وفقاً لما طرحته المالية عن عوئد سند المواطن التي تصل لقيمة 17.75% ، إليك تفاصيل شراء سند المواطن بمبلغ 100 ألف جنيه وقيمة الأرباح التي ستحصل عليها كل شهر..

إجمالي المبلغ المستثمر: 100,000 جنيه مصري.

العائد السنوي المتوقع: حوالي 17.75% (وفقاً للمؤشرات الأولية للعوائد المميزة).

إجمالي الربح السنوي: 17,750 جنيهاً مصرياً.

الربح الشهري (قبل الضريبة): حوالي 1,479 جنيهاً مصرياً.

طريقة شراء سند المواطن

للاكتتاب في سند المواطن، يجب اتباع الخطوات التالية:

-التوجه إلى أقرب مكتب بريد.

-تقديم بطاقة الرقم القومي سارية.

-تحديد قيمة الشراء بحد أدنى 10 آلاف جنيه.

-استكمال إجراءات الاكتتاب وفق الضوابط المعتمدة.

-الحصول على ما يفيد عملية الشراء.

-ومن المتوقع لاحقا إتاحة الاكتتاب الإلكتروني ضمن مراحل التطوير المستقبلية.