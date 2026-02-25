مصطفى بكري ينعى شيخ الإذاعيين فهمي عمر.. رمز الصعيد الوطني الجسور

نعى الإعلامي مصطفى بكري بخالص الحزن والأسى شيخ الإذاعيين فهمي عمر، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، الذي وافته المنية اليوم، بعد مسيرة مهنية ووطنية حافلة بالأعمال الخالدة في سجل الإذاعة المصرية.



وكتب بكري فى تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس" قائلا"رحل منذ قليل الرمز والقيمه الإعلامي القدير فهمي عمر رئيس الإذاعة المصريه الأسبق رحل في منزله بمنطقة الرئيسيه بنجع حمادي ، ليدفن وسط وأهله وناسه الذين أحبهم وأحبوه ، رحل رمز الصعيد ، الوطني الجسور ، صاحب الصوت الجهوري.

وتابع "ظل حتي اليوم الأخير مهموما بقضايا الوطن ومشاكل الصعيد كان جسرا للمصالحات والتواصل بين الناس ، تخرجت علي يديه أجيال عديده من الإذاعيين ، كان مدرسة إعلاميه لها حضورها في كل الأزمنة والعصور .

وتقدم بكري بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وأهله وتلاميذه ومحبيه، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وكان يعد الإذاعي الراحل فهمي عمر، من أبرز الإذاعيين الكبار، والذي ولد بقرية الرئيسية بمركز نجع حمادي، في محافظة قنا، والتحق بالعمل في الإذاعة، وقدم خلالها مسيرة مهنية كبيرة، حتى لقب بـ"شيخ الإذاعيين".