مصطفي بكري: بعض الأفلام لا تلتزم بالقيم المجتمعية

قال الإعلامي مصطفى بكري، أن بعض الأفلام لا تلتزم بالقيم المجتمعية، بل تشجع على ارتكاب الجرائم، ما يؤدي إلى كوارث اجتماعية لم يعتد عليها المجتمع المصري.

وقال بكري خلال برنامج حقائق وأسرار إن هذه الظاهرة تؤثر على الأطفال والشباب الذين يقلدون ما يرونه على الشاشة.

مصطفى بكري: الدراما وسيلة لترسيخ القيم

وأوضح بكري أن للدراما دورًا مهمًا في الحفاظ على قيم المجتمع وغرسها في أذهان الأجيال الجديدة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أهمية هذا الدور.

وأضاف أن الفن يجب أن يكون أداة إيجابية لتوجيه المجتمع نحو القيم الصحيحة.

إلهامي سمير: مسؤولية الفنان والمجتمع

من جانبه، قال الكاتب إلهامي سمير إن للفن تأثيرًا كبيرًا على سلوك الجمهور، مشددًا على ضرورة تحمل الفنانين مسؤولية ما يقدمونه.

وأوضح أن هناك دورًا أساسيًا للأسرة والكنيسة والمسجد في توجيه المشاهدين، لتقليل آثار الأعمال السلبية.

وأضاف سمير أن بعض الأفلام قد تحقق إيرادات ضخمة، لكنها في النهاية أعمال سيئة تؤثر على القيم والسلوك الاجتماعي، مؤكدًا على ضرورة وعي المجتمع بمسؤولية الفن والفنانين تجاه الأجيال الجديدة.