قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حساب يضم 10ملايين هدية من محمد رمضان لواحد من جمهوره.. ما المقابل؟
صدمة بـ الأهلي.. أليو ديانج يرفض عرض التجديد ويعلن رغبته في الرحيل
الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية
اعتزلت المهرجانات.. علي قدورة: حياتي تغيرت بعد التزامي بالصلاة
سعر أشهر عيار ذهب اليوم السبت 21-2-2026
محافظ الوادي الجديد تصدر قرارًا بنقل عدد من رؤساء المراكز والنواب
دعاء الليلة الثالثة من رمضان .. كلمات تغفر الذنوب وتزيل الهموم
ماركو روبيو: اتفاق لتأمين هدنة إنسانية في السودان وتنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام في غزة
جدل عن تصنيف المخدرات المخلّقة .. هل تتغير العقوبات أو تخفف الأحكام؟
%10 .. ترامب يوقع تعريفة جمركية عالمية على جميع الدول
دومينيك تكشف عن تجربتها كـ زوجة ثانية.. وتربطها بشخصيتها في مسلسل السرايا الصفرا
لليوم الثالث على التوالي.. مصطفى شعبان حديث السوشيال ميديا بـ مسلسل درش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نوران ماجد في مواجهة يوسف إبراهيم بأحداث مسلسل أولاد الراعي

نوران ماجد
نوران ماجد
أوركيد سامي

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل أولاد الراعي، الذي يعرض ضمن سباق موسم رمضان 2026 على شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أول لقاء بين "نور" نوران ماجد و"يحيى نديم الراعي".

وبدأ اللقاء بينهما في أحد المقاهي الليلية، حيث دخلت "نور" ويقف "يحيى" مع عمه "راغب" ماجد المصري، ويذهب "يحيى" للتعرف عليها والجلوس معها.

مواعيد عرض مسلسل أولاد الراعي

وأعلنت قناة CBC عرض مسلسل أولاد الراعي على شاشتها في تمام الساعة السابعة والربع مساءً، على أن تُعاد حلقاته في الساعة 12:30 ظهرًا، و6:30 مساءً، و1:45 صباحًا.

كما أعلنت قناة DMC مواعيد عرضه في تمام الساعة 12:15 صباحا، والإعادة في تمام الساعة 7:45 صباحاً، ويعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة الأولى 7:45 صباحاً، والإعادة الثانية 2 ظهر اليوم التالي، إلى جانب عرضه على منصة Watch it فى تمام الساعة 7:15 مساء.

مسلسل أولاد الراعي

أبطال مسلسل أولاد الراعي
ويشارك في بطولة مسلسل أولاد الراعي مجموعة كبيرة من الفنانين؛ أبرزهم: ماجد المصري، أمل بشوشة، وخالد الصاوي، وأحمد عيد، نوران ماجد، وإيهاب فهمي، ونرمين الفقي، إلى جانب شادي مقار، وتأليف ريمون مقار والعمل من إنتاج شركة فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل أولاد الراعي

وتدور أحداث مسلسل أولاد الراعي في إطار اجتماعي تشويقي، حول أسرة مكوّنة من 3 أشقاء تمكنوا من بناء إمبراطورية قوية، إلا أن الخلافات والصراعات المحتدمة بينهم، إلى جانب تهديدات الأعداء من خارج العائلة، تقود إلى تصاعد الأحداث وتفاقم الأزمات.

اخبار الفن نجوم الفن نوران ماجد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سند المواطن

دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

منحة رمضان

خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

الواقعة

بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع

صورة من الفيديو

خرج من التراويح فعاد بالرصاص.. أسرة ضحية فيديو الخرطوش تكشف كواليس ليلة دامية عاشها الأب وطفله

تقلبات مفاجئة خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

تقلبات مفاجئة في الطقس خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

ترشيحاتنا

أرشيفي

وزارة الحرب الأمريكية تجري اختبارات على مسيرات قتالية جديدة

أرشيفي

اليمن.. قوات ‎درع الوطن تتسلم مسؤولية تأمين المداخل الرئيسة لمدينة ‎عدن

حزب الله

حزب الله يعلن استشهاد أحد قياداته

بالصور

أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام وتمنحك ترطيبا يدوم لساعات طويلة

أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام
أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام
أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام

برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. راجع التزاماتك جيدا

برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..راجع التزاماتك جيدًا
برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..راجع التزاماتك جيدًا
برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..راجع التزاماتك جيدًا

برج القوس حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. حدد هدفا تنهيه

برج القوس حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..قلّل من المشتتات
برج القوس حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..قلّل من المشتتات
برج القوس حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..قلّل من المشتتات

برج الميزان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. لا تتعجل فى قراراتك

برج الميزان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..لا تتعجل فى قراراتك
برج الميزان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..لا تتعجل فى قراراتك
برج الميزان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..لا تتعجل فى قراراتك

فيديو

علي قدورة واعتزال الغنا

اعتزلت المهرجانات.. علي قدورة: حياتي تغيرت بعد التزامي بالصلاة

رد لقاء الخميسي بعد أزمتها

فتحت قلبها .. لقاء الخميسي تكشف تفاصيل أزمتها الزوجية ورحلة التعافي النفسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد