نجوم دولة التلاوة يحيون ثالث ليالي رمضان بتجاويد خاشعة .. صور

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نجوم دولة التلاوة يحيون ثالث ليالي رمضان بتجاويد خاشعة

محمد شحتة

أحيت وزارة الأوقاف، من خلال كبار قراء مصر، ونجوم برنامج «دولة التلاوة»، صلاة التراويح في ثالث ليالي شهر رمضان المبارك بعدد من المساجد الكبرى، في أجواء إيمانية عامرة بالخشوع والسكينة، حيث تعانقت التلاوات الندية مع نفحات الشهر الكريم، وارتفعت آيات الذكر الحكيم في مشهد روحاني عميق عكس صفاء الروح وصدق التوجّه إلى الله تعالى.

وأمَّ الشيخ عبدالناصر حرك، وشاركه التلاوة فضيلة الشيخ خالد عطية، المصلين بمسجد الحسين، كما أمَّ الشيخ محمد الدالي المصلين بمسجد عمرو بن العاص، فيما أمَّ فضيلة الشيخ أحمد رشاد المصلين بمسجد السيدة زينب؛ حيث صدحت آيات الذكر الحكيم فلامست القلوب وأحيت المشاعر الإيمانية.

كما تولّى الشيخ محمد سامي إمامة المصلين بمسجد العزيز الحكيم، وأمَّ فضيلة الشيخ علي إيهاب المصلين بمسجد السيدة نفيسة، في ليلة ازدانت بتلاوات جمعت بين جمال الأداء وإتقان الأحكام وصدق التأثر بمعاني الآيات.

وفي خاطرة التراويح، أكد الدكتور إبراهيم المرشدي – مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة بوزارة الأوقاف، أن شهر رمضان مدرسة إيمانية كبرى، وميدان لتزكية النفوس وتهذيبها، مشيرًا إلى أن الصيام عبادة عظيمة تُرقّي الروح وتسمو بالإنسان، وتدفعه إلى تجديد العهد مع الله تعالى، والإقبال عليه بقلب سليم.

كما أوضح الشيخ جابر البغدادي، أن إدراك شهر رمضان فضل عظيم ومنّة كبرى من الله عزّ وجل، داعيًا إلى اغتنام أيامه ولياليه بالتوبة الصادقة والعمل الصالح، وشكر الله على نعمة البلوغ، رجاء الفوز برضوانه ومغفرته.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن إحياء ليالي رمضان بالتلاوة الندية والكلمة الهادية يأتي في إطار رسالتها في خدمة كتاب الله تعالى، وتعزيز الأجواء التعبدية، وترسيخ صفاء الروح وقيم الإيمان في المجتمع.

