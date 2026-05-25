قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يهنىء مسلمي مصر في الخارج بحلول عيد الأضحى
موعد صلاة عيد الأضحى 2026 بالقاهرة و المحافظات
الأعلى للإعلام يتلقى شكاوى من مجموعة طلعت مصطفى القابضة ضد 3 مواقع إخبارية
المسح الجوي الجيوفيزيقي الشامل.. مشروع ضخم يعيد رسم خريطة الثروات ويكشف أسرارًا مدفونة تحت الأرض
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل أبي زعبل
19 ألف شقة جديدة لمحدودي الدخل.. والإسكان تعلن مد فترة التقديم
فتاوى| الإفتاء تواسي مشتاقي الحج غير القادرين: لا تشعر بالضعط فالله يعلم قدرتك ويقبل نيتك الصادقة.. الأزهر يحذر من إلقاء مخلفات الأضاحي في الطريق العام.. يوم التروية 2026..ماذا يفعل الحاج فيه؟
الجرام بـ 5840.. سعر الذهب عيار 18 اليوم الإثنين
وسط أجواء مبهجة.. شاب يرش المياه على الحجاج لتخفيف حرارة الجو عن ضيوف الرحمن
هند صبري تخرج عن صمتها لأول مرة وترد على أزمة مناعة.. تفاصيل
براءة الفنان فادي خفاجة في قضية سب وقذف مها أحمد
مفيش فلوس في المكن.. تحرك برلماني عاجل لإنهاء أزمة الـATM قبل عيد الأضحى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يُسلّم 25 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة للمستفيدين

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

في خطوة جديدة تعكس جهود الدولة في حوكمة ملف أراضي أملاك الدولة، سلّم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اليوم الاثنين، عدد 25 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد، من بينهم أول عقد تقنين يتم وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، وذلك عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، عقب استكمال جميع الإجراءات القانونية والحصول على موافقات الجهات المعنية.

توجيهات محافظ الغربية 

جاء ذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن توفيق أوضاع أراضي أملاك الدولة، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الهادفة إلى استرداد حقوق الدولة وتسهيل الإجراءات على المواطنين الجادين في التقنين.

وأكد محافظ الغربية أن ما يتم من إجراءات تقنين يمثل خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تسريع وتيرة إنهاء الملفات وتقديم كافة أوجه الدعم للأجهزة التنفيذية المختصة بهذا الملف.

تسليم عقود أملاك الدولة 

وأضاف أن المنظومة الإلكترونية للتقنين أسهمت في تيسير الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المواطنين، مع إتاحة المتابعة الكاملة لمراحل الطلب بداية من المعاينة وحتى التعاقد النهائي، بما يضمن الشفافية والدقة في إنهاء الإجراءات.

ودعا المحافظ المواطنين واضعي اليد الجادين إلى سرعة التقدم عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة من خلال الرابط:
🔗 https://nplr.estrdad.gov.eg
لاستكمال الإجراءات إلكترونيًا، وفقًا للضوابط المحددة، مؤكدًا أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025 وضعت آليات واضحة ومنضبطة للتقنين، مع استمرار إتاحة التيسيرات في السداد والتعامل مع الطلبات.

ردع مخالفين 

واختتم المحافظ بالتأكيد على استمرار جهود الدولة في دعم ملفات التنمية وحماية حقوق الملكية العامة والخاصة، بما يحقق الصالح العام ويرسخ قواعد الحوكمة والشفافية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات تحسين املاك الدوله اراضي عقود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

الفراخ البيضاء بـ55 جنيه.. انهيار مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

كرتونة البيض

50 جنيها دفعة واحدة.. هبوط قوى في أسعار البيض الآن| كم سعر الكرتونة؟

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

البنوك

بعد شكاوى الزحام أمام ماكينات الـATM.. توجيهات عاجلة للبنوك

الهام شاهين

أرملته هددت باللجوء للقضاء .. القصة الكاملة لحذف وصية هاني شاكر من حلقة إلهام شاهينl خاص

الذهب

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل مفاجأة لراغبي الشراء

مصطفي محمد

محاولات لتهدئة الأجواء بين حسام حسن ومصطفى محمد قبل سفر المنتخب إلى أمريكا

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية يستقبل وفد اتحاد «بشبابها»

مفتي الجمهورية يستقبل وفد اتحاد «بشبابها» التابع لوزارة الشباب والرياضة

وزير الاوقاف

لا مساس بحقوق المواطنين.. وزير الأوقاف ينهي أزمة وقف عبد المنان بالمحافظات الثلاثة ويوجه بالتصالح فوراً

الإفتاء للحجاج: الحفاظ على النفس واجب ديني وإنساني فابتعدوا عن المخاطر

الإفتاء للحجاج: الحفاظ على النفس واجب ديني وإنساني فابتعدوا عن المخاطر

بالصور

لأصحاب الدايت.. 6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف

لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف
لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف
لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف

لأطفالك.. طريقة عمل آيس كريم الكيوى

طريقة عمل ايس كريم الكيوى
طريقة عمل ايس كريم الكيوى
طريقة عمل ايس كريم الكيوى

استعداداً لعيد الأضحى.. تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع المخلفات بالشرقية

تجميل
تجميل
تجميل

أورمان الشرقية تنظم معرضا للملابس الجديدة للأسر الأولى بالرعاية بـ أولاد صقر

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

نيازك من صنع البشر

نيازك بشرية تهدد الأرض .. ماذا وراء حطام الفضاء ؟

بيتزا البنتاجون

زحمة البيتزا تكشف أسرار الحرب.. نظرية غريبة تربك أمريكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد