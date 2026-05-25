وزيرة التنمية المحلية تهنئ الرئيس السيسي ورئيس الوزراء وشيخ الأزهر بعيد الأضحى

بعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، برقيات تهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، و الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،و الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف .

وفى نص برقيتها للرئيس السيسى قالت وزيرة التنمية المحلية والبيئة : يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بحلول عيد الأضحى المبارك ، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة على فخامتكم وشعب مصر العظيم والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات، مضيفة : وأن يحفظ مصر ويرفع شأنها ويحقق آمالها فى الأمن والاستقرار والتنمية و أن يعم ربوعها السلام بجهود فخامتكم وجهود رجالها المخلصين .. وكل عام وفخامتكم وشعب مصر بخير وسلام .

وفى نص برقيتها إلى رئيس الوزراء قالت الدكتورة منال عوض : يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بحلول عيد الأضحى المبارك ، وأضافت : داعين المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة على سيادتكم وشعب مصر العظيم بالخير واليُمن والبركات وأن يتحقق لمصرنا الغالية بجهودكم المباركة وعطاؤكم كل ما تصبوا إليه من آمال وطموحات فى ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وفى نص برقيتها إلى شيخ الأزهر .. توجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة فيها إلى فضيلته بأخلص التهاني وأطيب التمنيات؛ بهذه المناسبة الدينية الكريمة ، وأضافت : داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم وعلى مصر والأمة الإسلامة بالخير والبركات وأن يتحقق لمصرنا الغالية كل ما تصبوا إليه من آمال فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسى وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام .