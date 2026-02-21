قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حذف اسم مؤلف فخر الدلتا من تترات المسلسل بعد اتهامات بالتحرش
لبنان.. استشهاد 9 أشخاص وسقوط 40 جريحا في الغارات الإسرائيلية على البقاع
موعد أذان الفجر ثالث يوم رمضان.. اعرف التوقيت بالضبط
سيف زاهر : والله العظيم عمري ما هرجع اتحاد الكرة تاني
موعد أذان الفجر ثالث أيام رمضان.. اعرف موعد السحور والإفطار
سمية درويش: سعاد حسني تعيش في قلبي .. وأرفض «شو» مسابقات المواهب
إبراهيم عبد الجواد يتغزل في نجم الزمالك: أفضل ظهير أيسر بمصر
خضع لكشف طبي في فالنسيا.. إعلامي يصدم الجماهير بشأن رحيل نجم الأهلي
حاكم ولاية إلينوي يطالب ترامب بردّ مبلغ 8.7 مليار دولار
حميدتي : لن نسمح بتقسيم السودان مجددا .. ولم نرفض أي مبادرة للسلام
بكري: دور الدراما مهم في الحفاظ على قيم المجتمع وترسيخها بأذهان الأجيال
حقيقة إجلاء الجيش الأمريكي جنوده من الشرق الأوسط
توك شو

مصطفى بكري: الرئيس السيسي أكد على دور الدراما في ترسيخ قيم المجتمع

مصطفى بكري
مصطفى بكري
منار عبد العظيم

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على الدور المهم للدراما في المجتمع، مشيرًا إلى قدرتها على الحفاظ على القيم ونقلها إلى الأجيال الجديدة.

وأضاف بكري خلال برنامج حقائق وأسرار  أن الدراما والفن عمومًا لهما تأثير كبير على سلوك الجمهور، مشيرًا إلى وجود بعض الأفلام التي تشجع على الجرائم وتسبب كوارث اجتماعية لم يعتد عليها المجتمع المصري.

وفي هذا الإطار، قال الكاتب إلهامي سمير إن الفن يمتلك تأثيرًا واسعًا على سلوك الأطفال والشباب، مشددًا على ضرورة تحمل الفنانين مسؤولية ما يقدمونه، بجانب دور الأسرة والكنيسة والمسجد في توجيه المشاهدين.

وأشار سمير إلى أن بعض الأفلام تحقق إيرادات كبيرة، لكنها في النهاية تعتبر أعمالًا سيئة لما تقدمه من رسائل سلبية تؤثر على المجتمع، مؤكدًا أن مسؤولية ضبط المحتوى تقع على عاتق الجميع، من صناع الفن إلى المؤسسات الاجتماعية والدينية.

مصطفي بكري دور الفن حقائق وأسرار

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

سند المواطن

دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

صورة من الفيديو

خرج من التراويح فعاد بالرصاص.. أسرة ضحية فيديو الخرطوش تكشف كواليس ليلة دامية عاشها الأب وطفله

الواقعة

بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع

تقلبات مفاجئة خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

تقلبات مفاجئة في الطقس خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

الأب ونجله

شهود عيان يروون تفاصيل إطلاق خرطوش على أب ونجله بعد صلاة العشاء بالقليوبية

فتح باب التقديم للدفعة الثالثة لشهادات تخصصية من جامعة هارفارد لأعضاء هيئة التدريس

فتح باب التقديم للدفعة الثالثة لشهادات تخصصية من جامعة هارفارد لأعضاء هيئة تدريس عين شمس

جامعة القاهرة

عبد الصادق: جامعة القاهرة تتبنى منظومة متكاملة لقياس وتقييم الأداء الأكاديمي والإداري بشكل دوري

جهاز مستقبل مصر

طرح الدواجن بـ 90 جنيها عبر سوبر توفير التابعة لجهاز مستقبل مصر

بالصور

برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. راجع التزاماتك جيدا

برج القوس حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. حدد هدفا تنهيه

برج الميزان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. لا تتعجل فى قراراتك

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 21 فبراير 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

رد لقاء الخميسي بعد أزمتها

فتحت قلبها .. لقاء الخميسي تكشف تفاصيل أزمتها الزوجية ورحلة التعافي النفسي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

