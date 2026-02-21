مصطفى بكري: الرئيس السيسي أكد على دور الدراما في ترسيخ قيم المجتمع

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على الدور المهم للدراما في المجتمع، مشيرًا إلى قدرتها على الحفاظ على القيم ونقلها إلى الأجيال الجديدة.

وأضاف بكري خلال برنامج حقائق وأسرار أن الدراما والفن عمومًا لهما تأثير كبير على سلوك الجمهور، مشيرًا إلى وجود بعض الأفلام التي تشجع على الجرائم وتسبب كوارث اجتماعية لم يعتد عليها المجتمع المصري.

وفي هذا الإطار، قال الكاتب إلهامي سمير إن الفن يمتلك تأثيرًا واسعًا على سلوك الأطفال والشباب، مشددًا على ضرورة تحمل الفنانين مسؤولية ما يقدمونه، بجانب دور الأسرة والكنيسة والمسجد في توجيه المشاهدين.

وأشار سمير إلى أن بعض الأفلام تحقق إيرادات كبيرة، لكنها في النهاية تعتبر أعمالًا سيئة لما تقدمه من رسائل سلبية تؤثر على المجتمع، مؤكدًا أن مسؤولية ضبط المحتوى تقع على عاتق الجميع، من صناع الفن إلى المؤسسات الاجتماعية والدينية.