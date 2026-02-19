تحدّت الاحتلال وسجّلت اسمها في سجل البطولات.. مصطفى بكري ينعي أم الفدائيين الحاجة فرحانة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن فرحانة البدري، المعروفة بلقب «أم الفدائيين» رحلت ، لكن سيرتها الوطنية ما زالت حاضرة في وجدان المصريين.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه كانت سيدة بدوية بسيطة لا تجيد القراءة والكتابة، إلا أنها امتلكت وعيًا وطنيًا فطريًا تجلى بوضوح عقب نكسة يونيو 1967. اختارت طريق المقاومة في صمت، وسخرت حياتها لخدمة وطنها في واحدة من أدق الفترات في تاريخ مصر.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه اتخذت من تجارة الأقمشة غطاءً لتحركاتها بين وادي النيل وسيناء، فكانت ترصد مواقع وتمركزات القوات الإسرائيلية، وتحفظ الخرائط عن ظهر قلب، ثم تنقل المعلومات إلى الجيش المصري بدقة وشجاعة لافتة. لم تكن تحمل سلاحًا، لكن قلبها كان بوصلة تهديها، وإيمانها بوطنها كان دافعها الأول.

وأشار مصطفى بكري إلى أن رحلت الجسد، وبقيت الحكاية شاهدًا على بطولة امرأة كتبت اسمها في صفحات الشرف الوطني، مؤكدا أنه كرمها الرئيس السادات ومنحها نوط الإمتياز وكرمها الرئيس السيسي في عام 2021.