قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حين تتفتح اللوزيات.. سانت كاترين ترتدي ثوب الربيع وتفوح بعطر التجلي
الكاف يعلن أفضل 10 أندية في أفريقيا.. ما ترتيب الأهلي والزمالك؟
موعد أذان الفجر 2 رمضان.. مواقيت الصلاة
البنك المركزي يعلن تلقيه طلبات شراء أذون خزانة بـ161.6 مليار جنيه
إمام عاشور يعتذر لجماهير الأهلي لسبب مثير
بعد إلغاء المتابعة.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ الجمهور بتتر «وننسى اللي كان» بصوت رامي صبري
خلافات بسبب الإيرادات.. مطرب مهرجانات معتزل يكشف كواليس أزمته مع حمو بيكا
ترامب يهدد إيران : أمامكم 15 يوما للتوصل إلى اتفاق وإلا ستحدث أمور سيئة
400 جنيه زيادة .. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2026
أول جمعة في رمضان .. فضلها وما يقال في ساعة الاستجابة
مواعيد عمل البنك الأهلي المصري في رمضان 2026
لماذا يقترن لفظ الحسنى بأسماء الله؟ شيخ الأزهر يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تحدّت الاحتلال وسجّلت اسمها في سجل البطولات.. مصطفى بكري ينعي أم الفدائيين الحاجة فرحانة

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمود محسن

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن فرحانة البدري، المعروفة بلقب «أم الفدائيين» رحلت ، لكن سيرتها الوطنية ما زالت حاضرة في وجدان المصريين.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه  كانت سيدة بدوية بسيطة لا تجيد القراءة والكتابة، إلا أنها امتلكت وعيًا وطنيًا فطريًا تجلى بوضوح عقب نكسة يونيو 1967. اختارت طريق المقاومة في صمت، وسخرت حياتها لخدمة وطنها في واحدة من أدق الفترات في تاريخ مصر.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه اتخذت من تجارة الأقمشة غطاءً لتحركاتها بين وادي النيل وسيناء، فكانت ترصد مواقع وتمركزات القوات الإسرائيلية، وتحفظ الخرائط عن ظهر قلب، ثم تنقل المعلومات إلى الجيش المصري بدقة وشجاعة لافتة. لم تكن تحمل سلاحًا، لكن قلبها كان بوصلة تهديها، وإيمانها بوطنها كان دافعها الأول.

وأشار مصطفى بكري إلى أن رحلت الجسد، وبقيت الحكاية شاهدًا على بطولة امرأة كتبت اسمها في صفحات الشرف الوطني، مؤكدا أنه كرمها الرئيس السادات ومنحها نوط الإمتياز وكرمها الرئيس السيسي في عام 2021.

مصطفى بكري أم الفدائيين المصريين الوطن فرحان البدري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

المهندسة ليلي ابراهيم

تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026 على dmc وcbc وon

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

رامز ليفل الوحش

مين متحبيش تشتغلي معاها؟.. إجابة صريحة من أسماء جلال تفاجئ رامز

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أسباب صداع أول يوم رمضان.. ماذا يحدث عند الإفراط في تناول الحلويات في رمضان؟

شربات الحلويات

سر شيرة حلويات رمضان.. خطوات بسيطة لقوام مثالي ولمعان جذاب

صيام الاطفال

تحذير للأمهات.. لا تجبري طفلك على الصيام الكامل

بالصور

بـ20 عامًا.. اختبار دم يكشف الزهايمر قبل ظهور الأعراض

مرض الخرف
مرض الخرف
مرض الخرف

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالسجق وشكشوكة على الطريقة اليمنية وزبادي

فول بالسجق
فول بالسجق
فول بالسجق

شرب كوب من اللبن بعد التمرين يحمي من التعرض للكسور.. خصوصا لكبار السن

فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين
فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين
فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين

أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان.. احترس إذا كنت منهم

أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس
أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس
أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس

فيديو

تصريحات أحمد عز

مكنتش الأقوى في بدايتي.. أحمد عز يتحدث بصراحة عن رحلته الفنية وكواليس «7 Dogs»

يارا السكري ومقلب رامز

أصعب مقلب.. يارا السكري تتصدر الأعلى أجرًا في «رامز ليفل الوحش» وتكشف كواليس الحلقة

محمد رمضان ولارا ترامب

أغنية محمد رمضان مع لارا ترامب تثير الجدل.. ما القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد