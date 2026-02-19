عبد المنعم فؤاد : إنكار المسجد الأقصى يخدم أجندة الصهاينة.. ومصر مهد الأنبياء



أكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بـ جامعة الأزهر، أن مصر لها مكانة عظيمة في التاريخ الإسلامي، حيث أوصى بها الرسول ﷺ ومر بها جميع الأنبياء، مشيرًا إلى أنها نقطة محورية للوعي الديني والثقافي.

وقال عبد المنعم فؤاد، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الروايات الصهيونية تنكر وجود المسجد الأقصى، لافتًا إلى قول أحد القادة الصهاينة: “لا يوجد مسجد أقصي في فلسطين”.

وتابع أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بـ جامعة الأزهر، أن التشكيك في وجود المسجد الأقصى يخدم أجندة الصهاينة ويهدف إلى تقويض الحقوق التاريخية والدينية للفلسطينيين.