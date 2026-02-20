لقاء الخميسي: نجمة شهيرة حاربتني في بدايتي ونور الشريف أنقذني

كشفت الفنانة لقاء الخميسي عن تعرضها لحرب شرسة في بداياتها الفنية من قبل إحدى الفنانات اللاتي ينتمين لنفس جيلها، مؤكدة أن هذه الفنانة سعت جاهدة لمنعها من العمل.

وأوضحت لقاء الخميسي، خلال الجزء الثاني من لقائها ببرنامج "أسرار"، مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أن تلك الفنانة كانت تحاربها بشكل مستمر لعرقلة مسيرتها، إلا أن دعم قامات فنية كبيرة لها، وعلى رأسهم الفنان القدير الراحل نور الشريف، كان له الفضل الأكبر في استمرارها واحتضان موهبتها.

ورفضت لقاء الخميسي الإفصاح عن اسم الفنانة صراحة، لكنها قدمت وصفاً دقيقاً لها، مشيرة إلى أنها كانت "نجمة" وممثلة موهوبة جداً وشاطرة، قائلة: "أنا بحب تمثيلها ولذيذة، بس هي كانت رافضة وجودي معاها علشان أنا برضه كنت شاطرة".

وأوضحت لقاء الخميسي أنها اعتزلت التمثيل تقريباً في الوقت الحالي، حيث قالت: "هي بطلت دلوقتي، وسافرت، ثم عادت لتقديم عمل فني واحد وسافرت مرة أخرى"، مضيفة بعبارة مقتضبة: "هي مش محتاجة"، وهو ما جعل الإعلامية أميرة بدر تؤكد أنها تعرفت على هويتها فوراً.