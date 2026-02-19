قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لقاء الخميسي: داليا مصطفى قالتلي "إوعي تتنازلي عن جوزك"
يجوز إخراجها من أول رمضان.. تعرف على مقدار زكاة الفطر لعام 2026
لقاء الخميسي: لو رجع بيا الزمن مش هتردد لحظة في الزواج من عبد المنصف
إعلامي: التعاقد مع كامويش جريمة واللي اختاره لازم يتحاسب
الحلقة الثانية من مسلسل توابع.. طارق يطلب من أسماء أبو اليزيد مساعدة نجله
أنا غلطت في حقه .. لقاء الخميسي تفاجئ الجمهور بتصريح مثير عن أوسا
لقاء الخميسي: نجمة شهيرة حاربتني في بدايتي ونور الشريف أنقذني
تنبيه للمصنعين والتجار | عقوبات صارمة على استخدام مؤشرات جغرافية مضللة
سعر أوسط عيار ذهب اليوم 20-2-2026
دينا الشربيني تحاول إنهاء حياتها.. أحداث الحلقة 2 من مسلسل اتنين غيرنا
عزازي يخطط لإقناع منصور بأن "علي كلاي" ابنه في الحلقة الثانية
3 ركائز اساسية لتعظيم أثر الذكاء الاصطناعي في مصر.. وزير الاتصالات يوضح
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حوادث

مفيش إصابات.. التفاصيل الكاملة لحريق عائمة نيلية ثابتة بكفر الشيخ| شاهد

آثار الحريق
آثار الحريق
محمود زيدان

شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، نشوب حريق في عائمة نيلية ثابتة مرخصة ومخصصة للأفراح والمناسبات، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء على الفور والسيطرة على الحريق تمامًا ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

كان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق بعائمة نيلية ثابتة مرخصة بمدينة دسوق.

السيطرة على الحريق 

هرعت سيارات الإسعاف والشرطة والحماية المدنية إلى موقع الحريق على الفور فضلاً عن قوات الإنقاذ النهري، وجرى التعامل مع الحريق والسيطرة على الحريق ومنع امتداده.

العائمة مرخصة ومكونة من 3 طوابق 

وتبين وفقا للمعلومات الأولية أن العائمة النيلية مرخصة ومكونة من 3 طوابق؛ الطابق الأول يضم قاعة للأفراح والحفلات، والطابق الثاني يضم مكاتب إدارية والطابق الثالث «كافيه»، وأن الحريق نشب في الطابق الثاني وامتد لباقي الطوابق، ما أدى إلى احتراق العائمة بالكامل.

لا يوجد إصابات 

ولم يسفر الحادث عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وأن الحريق التهم جميع محتويات طوابق العائمة الثلاثة، ولم يتهم أصحابها أحد، مرجحين أن يكون الحادث بسبب حدوث ماس كهربائي.

أخطرت الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة وبيان سبب الحريق، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 724 لسنة 2026م، إداري قسم شرطة دسوق، وأخطرت جهات التحقيق.

