مفيش إصابات.. التفاصيل الكاملة لحريق عائمة نيلية ثابتة بكفر الشيخ| شاهد

شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، نشوب حريق في عائمة نيلية ثابتة مرخصة ومخصصة للأفراح والمناسبات، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء على الفور والسيطرة على الحريق تمامًا ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

كان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق بعائمة نيلية ثابتة مرخصة بمدينة دسوق.

السيطرة على الحريق

هرعت سيارات الإسعاف والشرطة والحماية المدنية إلى موقع الحريق على الفور فضلاً عن قوات الإنقاذ النهري، وجرى التعامل مع الحريق والسيطرة على الحريق ومنع امتداده.

العائمة مرخصة ومكونة من 3 طوابق

وتبين وفقا للمعلومات الأولية أن العائمة النيلية مرخصة ومكونة من 3 طوابق؛ الطابق الأول يضم قاعة للأفراح والحفلات، والطابق الثاني يضم مكاتب إدارية والطابق الثالث «كافيه»، وأن الحريق نشب في الطابق الثاني وامتد لباقي الطوابق، ما أدى إلى احتراق العائمة بالكامل.

لا يوجد إصابات

ولم يسفر الحادث عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وأن الحريق التهم جميع محتويات طوابق العائمة الثلاثة، ولم يتهم أصحابها أحد، مرجحين أن يكون الحادث بسبب حدوث ماس كهربائي.

أخطرت الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة وبيان سبب الحريق، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 724 لسنة 2026م، إداري قسم شرطة دسوق، وأخطرت جهات التحقيق.