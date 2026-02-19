دينا الشربيني تحاول إنهاء حياتها.. أحداث الحلقة 2 من مسلسل اتنين غيرنا

اختُتمت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل اتنين غيرنا بمشهد درامي صادم، بعدما أقدمت "نور أبو الفتوح"، التي تجسد شخصيتها الفنانة دينا الشربيني، على محاولة إنهاء حياتها، في لحظة مأساوية تعكس حجم الضغوط النفسية التي تمر بها الشخصية.



وتقود هذه التطورات إلى أول مواجهة مباشرة بينها وبين الدكتور "حسن"، الذي يؤدي دوره الفنان آسر ياسين، بعد سنوات من لقاء عابر جمعهما سابقًا. وكان هذا اللقاء قد تزامن مع إعلان زوجته، التي تقدم دورها هنادي مهنا، خبر حملها، في واقعة شكّلت بداية تصدع علاقتهما الزوجية، التي انتهت لاحقًا بالانفصال.



وتتفاقم معاناة نور عقب وفاة والدها، حيث تتعرض لموقف مهين بطردها من مراسم الجنازة على يد شقيقها، مع توثيق الحادثة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما يدفعها إلى حالة من الانهيار العصبي. وتعود إلى منزلها لتتناول جرعات كبيرة من الأدوية في محاولة للانتحار، قبل أن تتدخل "عاليا"، التي تجسدها نور إيهاب، وتنقلها لتلقي المساعدة، الأمر الذي يمهد للقاء المنتظر بينها وبين حسن.



اتنين غيرنا مسلسل يدور في إطار درامي من بطولة دينا الشربيني وآسر ياسين وناردين فرج وفدوى عابد، من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي.