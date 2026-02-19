رمضان يثير أزمة بين الزمالك والكاف| تطور جديد

بدأ مجلس إدارة نادي الزمالك التحرك والتواصل مع مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف من أجل تأجيل مباراة الفارس الأبيض أتوهو الكونغولي في كأس الكونفدرالية.

وتسعي إدارة نادي الزمالك لتأجيل مباراة أوتوهو الكونغولي لتقام بعد الإفطار بدلا من الساعة الثالثة عصراً في نهار شهر رمضان المعظم والمقرر إقامتها منتصف شهر مارس القادم.

ووفقا لمصادر فى الكاف فإن الأخير يشترط موافقة النادي الكونغولي على تغيير الموعد بإعتباره صاحب الأرض والملعب مشيرا إلي أن الأزمة يتعين على نادي الزمالك حلها مع المنافس.

مواعيد مباريات الزمالك في رمضان 2026

الجمعة 20 فبراير 2026 (2 رمضان)

الزمالك × حرس الحدود — الساعة 9:30 مساءً — الدوري المصري

الثلاثاء 24 فبراير 2026 (6 رمضان)

زد إف سي × الزمالك — الساعة 9:30 مساءً — الدوري المصري

الأحد 1 مارس 2026 (11 رمضان)

بيراميدز إف سي × الزمالك — الساعة 9:30 مساءً — الدوري المصري

الجمعة 6 مارس 2026 (16 رمضان)

الزمالك × الاتحاد السكندري — الساعة 9:30 مساءً — الدوري المصري

الأربعاء 11 مارس 2026 (21 رمضان)

إنبي × الزمالك — الساعة 9:30 مساءً — الدوري المصري

الزمالك والكونفدرالية.. اختبار إفريقي مهم

وعلى المستوى القاري، يخوض الزمالك مواجهة مرتقبة أمام أوتوهو الكونغولي ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية، في لقاء يسعى خلاله الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة التقدم نحو الأدوار النهائية.

الأحد 15 مارس 2026 (25 رمضان)

أوتوهو الكونغولي × الزمالك — الساعة 9:30 مساءً — الكونفدرالية