وفقا لآخر التحديثات.. سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس
ألمانيا تدرس شراء المزيد من طائرات إف-35 من الولايات المتحدة
إيران.. زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب الجزء الجنوبي من البلاد
ناقد رياضي: جيل سيراميكا كليوباترا الحالي يشبه فريق ليستر سيتى المتوج بالدوري الإنجليزي
"الصحة" تعلن إجراء 3.7 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار
أفضل طريقة لختم القرآن في رمضان .. احرص عليها من الآن
خبير: تمسك إسرائيل بالنقاط الخمس يعرقل تثبيت الاستقرار جنوب لبنان
مفاوضون جدد.. خبير: أوروبا حريصة على المشاركة بالمفاوضات الأوكرانية الروسية
واتساب يختبر أكبر تغيير في واجهته.. الحالات تقتحم تبويب الدردشات
اتحرقت بالكامل.. اندلاع حريق بورشة أخشاب بالمدينة الصناعية في أسيوط
هل الصيام صحيح؟.. الإفتاء توضح حكم من شرب ولم يسمع أذان الفجر
الأرصاد تحذر من شبورة صباحية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الدردير يتحدث عن الزمالك: أنضف نادي في مصر

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

شارك الناقد الرياضي عمرو الدردير منشوراً بشأن القلعة البيضاء.

الزمالك

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أنضف نادي في مصر ".

ويترقب عشاق نادي الزمالك سلسلة من المباريات القوية خلال شهر رمضان الكريم، حيث يستعد الفريق الأول لكرة القدم لخوض مواجهات حاسمة على المستويين المحلي والقاري ضمن منافسات موسم 2025-2026.

ويخوض الزمالك تحديات كبيرة في الدوري المصري الممتاز، إلى جانب استكمال مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في فترة تُعد من أهم مراحل الموسم، خاصة مع اشتداد المنافسة على القمة.

موقف الزمالك في جدول الدوري المصري

على صعيد الدوري الممتاز، ينتظر الزمالك 5 مباريات قوية خلال رمضان، في ظل الصراع الشرس على صدارة جدول الترتيب.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، بعدما حقق 9 انتصارات و4 تعادلات وتعرض لهزيمتين، بينما يتصدر سيراميكا كليوباترا الترتيب بفارق 4 نقاط مع امتلاكه مباراة مؤجلة.

مواعيد مباريات الزمالك في رمضان 2026

الجمعة 20 فبراير 2026 (2 رمضان)

الزمالك × حرس الحدود — الساعة 9:30 مساءً — الدوري المصري

الثلاثاء 24 فبراير 2026 (6 رمضان)

زد إف سي × الزمالك — الساعة 9:30 مساءً — الدوري المصري

الأحد 1 مارس 2026 (11 رمضان)

بيراميدز إف سي × الزمالك — الساعة 9:30 مساءً — الدوري المصري

الجمعة 6 مارس 2026 (16 رمضان)

الزمالك × الاتحاد السكندري — الساعة 9:30 مساءً — الدوري المصري

الأربعاء 11 مارس 2026 (21 رمضان)

إنبي × الزمالك — الساعة 9:30 مساءً — الدوري المصري

الزمالك والكونفدرالية.. اختبار إفريقي مهم

وعلى المستوى القاري، يخوض الزمالك مواجهة مرتقبة أمام أوتوهو الكونغولي ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية، في لقاء يسعى خلاله الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة التقدم نحو الأدوار النهائية.

الأحد 15 مارس 2026 (25 رمضان)

أوتوهو الكونغولي × الزمالك — الساعة 9:30 مساءً — الكونفدرالية

الزمالك الاهلي الدردير

سوزوكي اكروس
وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان
طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
نيسان ماجنايت
