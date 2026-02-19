الدردير يتحدث عن الزمالك: أنضف نادي في مصر

شارك الناقد الرياضي عمرو الدردير منشوراً بشأن القلعة البيضاء.

الزمالك

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أنضف نادي في مصر ".

ويترقب عشاق نادي الزمالك سلسلة من المباريات القوية خلال شهر رمضان الكريم، حيث يستعد الفريق الأول لكرة القدم لخوض مواجهات حاسمة على المستويين المحلي والقاري ضمن منافسات موسم 2025-2026.

ويخوض الزمالك تحديات كبيرة في الدوري المصري الممتاز، إلى جانب استكمال مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في فترة تُعد من أهم مراحل الموسم، خاصة مع اشتداد المنافسة على القمة.

موقف الزمالك في جدول الدوري المصري

على صعيد الدوري الممتاز، ينتظر الزمالك 5 مباريات قوية خلال رمضان، في ظل الصراع الشرس على صدارة جدول الترتيب.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، بعدما حقق 9 انتصارات و4 تعادلات وتعرض لهزيمتين، بينما يتصدر سيراميكا كليوباترا الترتيب بفارق 4 نقاط مع امتلاكه مباراة مؤجلة.

مواعيد مباريات الزمالك في رمضان 2026

الجمعة 20 فبراير 2026 (2 رمضان)

الزمالك × حرس الحدود — الساعة 9:30 مساءً — الدوري المصري

الثلاثاء 24 فبراير 2026 (6 رمضان)

زد إف سي × الزمالك — الساعة 9:30 مساءً — الدوري المصري

الأحد 1 مارس 2026 (11 رمضان)

بيراميدز إف سي × الزمالك — الساعة 9:30 مساءً — الدوري المصري

الجمعة 6 مارس 2026 (16 رمضان)

الزمالك × الاتحاد السكندري — الساعة 9:30 مساءً — الدوري المصري

الأربعاء 11 مارس 2026 (21 رمضان)

إنبي × الزمالك — الساعة 9:30 مساءً — الدوري المصري

الزمالك والكونفدرالية.. اختبار إفريقي مهم

وعلى المستوى القاري، يخوض الزمالك مواجهة مرتقبة أمام أوتوهو الكونغولي ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية، في لقاء يسعى خلاله الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة التقدم نحو الأدوار النهائية.

الأحد 15 مارس 2026 (25 رمضان)

أوتوهو الكونغولي × الزمالك — الساعة 9:30 مساءً — الكونفدرالية