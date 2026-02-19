قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صحة غزة: ارتفاع ضحايا العدوان لــ 72,069 شهيدا و171,728 مصابا
تحذير بيئي: الأيام الملائمة لحرائق الغابات تتضاعف ثلاث مرات خلال 45 عاما
وليد سليمان يحتفل بقدوم شهر رمضان مع زوجته
إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق مصنع بالمنطقة الصناعية الثالثة بأكتوبر |صور
حركة فتح: مصر كانت ولا زالت الداعم الرئيسي للدولة والشعب الفلسطيني على مر التاريخ
الدوري المصري يتصدر عربيا وآسيويا في تصنيف أقوى دوريات العالم
أجواء شتوية.. الأرصاد تعلن عن طقس أول أيام رمضان.. وسقوط أمطار على تلك المناطق
غلق جزئي لميدان الـ 47.. بدء إصلاح هبوط أرضي في كفر الشيخ| صور
طقوس رمضان.. الدوماني نجم الزمالك: بختم القرآن ولقب أفريقيا الأغلى
مصر للطيران للخطوط الجوية تجتاز تفتيش أيزو للعام 19 على التوالي
رسالة عاجلة من ماكرون إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون | تفاصيل
هل توجد عقوبة للجهر بالإفطار في شهر رمضان؟.. القانون يجيب
رئيس شركة ميدور : تكرير 170 ألف برميل يوميًا

وزير البترول ورئيس شركة ميدور أثناء الاجتماع
وزير البترول ورئيس شركة ميدور أثناء الاجتماع
أمل مجدى

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على أن شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول “ميدور” تُعد قلعة صناعية وعلامة بارزة في مجال تكرير البترول، ليس على مستوى مصر فحسب، بل في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيرًا إلى دورها المحوري في توفير المنتجات البترولية ذات الجودة العالية للأسواق المحلية والتصديرية.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال الشركة لعام 2025 أن وصول ميدور إلى التشغيل بالطاقة الإنتاجية القصوى يمثل نقلة نوعية وقيمة مضافة كبيرة لقطاع البترول المصري، لما يتيحه ذلك من زيادة المعروض من كميات المنتجات البترولية عالية الجودة بالسوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد بما يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية.

وأشاد الوزير بالأداء الفني المتميز في تنفيذ العمرة الشاملة للوحدات الإنتاجية، مع الالتزام الكامل بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والحفاظ على سلامة العاملين بالشركة، مؤكداً أن الحفاظ على سلامة العنصر البشري يمثل أولوية قصوى لقطاع البترول، كما شدد على أهمية الالتزام المستمر بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، من خلال استمرار رفع مستوى الوعي لدى العاملين بما يتناسب مع طبيعة العمل في منشآت التكرير الكبرى مثل ميدور.

كما أثنى الوزير على الخطة الخمسية لشركة ميدور، والتي تستهدف إضافة أنشطة تجارية جديدة لتعظيم القيمة المضافة لمنتجاتها، وفي مقدمتها مشروع تحويل الكبريت الناتج عن عمليات التكرير إلى سماد مركب (NPK) عالي الجودة، بما يدعم القطاع الزراعي ويعزز الأمن الغذائي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو لطفي، رئيس شركة "ميدور" أن الشركة نجحت في العمل بكامل طاقتها الإنتاجية عقب تنفيذ أعمال العمرة الشاملة للوحدات، بطاقة تصل إلى 170 ألف برميل يوميًا، مشيرًا إلى تكرير أكثر من 49 مليون برميل زيت خام خلال عام 2025 مقارنةً بكمية حوالي 47 مليون برميل العام الماضي، مما ساهم في زيادة الإنتاج إلى نحو 6.6 مليون طن من المنتجات البترولية المتنوعة، مقارنةً بإنتاج نحو 6.1 مليون طن من المنتجات البترولية العام السابق، إلى جانب تفعيل نشاط معالجة الكيروسين لأول مرة، واستمرار تصدير وقود الطائرات عالى الجودة لتوفير سيولة دولارية.

وأكد التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الحفاظ على البيئة، من خلال تشغيل نظام المراقبة المستمرة للانبعاثات وربطه بجهاز شئون البيئة، وتحديث برامج معالجة مياه الصرف الصناعي، والحصول على شهادة التوافق البيئي الصادرة عن جهاز شئون البيئة ووزارتي الصحة والري، وإنشاء منظومة متكاملة لإدارة الأصول لرفع كفاءة المعدات، وإصدار تقرير الاستدامة لعرض مؤشرات الأداء، والحصول على شهادة استيفاء اشتراطات أمن الحريق.

شارك في أعمال الجمعية قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ميدور وممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات.

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

افشه

جلسة مع وليد صلاح.. ظهور مفاجئ لأفشة في مران الأهلي

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

طائرة أمريكية

سي بي إس: الجيش الأمريكي سيكون على أهبة الاستعداد للهجوم يوم السبت

الاهلي

غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري

دعاء الفجر أول يوم رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب

موعد اذان المغرب اليوم

مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان

صورة أرشيفية

أطباء السودان : هناك وسائل قانونية لملاحقة عناصر الدعم السريع

أرشيفية

بـ 250 جنيه ..مفاجأة في أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة بالتزامن مع رمضان

صورة أرشيفية

الأمم المتحدة : مخاوف من تطهير عرقي في غزة والضفة مع تصاعد العنف والتهجير

بالصور

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة
وزير الصناعة
وزير الصناعة

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

