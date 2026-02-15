وزارة البترول تؤكد استعدادها لتلبية احتياجات المواطنين من الغاز خلال رمضان

أكد المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل على تعزيز جاهزيتها لتلبية احتياجات المواطنين من الغاز والبوتاجاز، خاصة مع زيادة الاستهلاك خلال المواسم والمناسبات.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي، أوضح ناجي أن الكميات المطروحة من أسطوانات البوتاجاز تم زيادتها بشكل كبير، مع رفع عدد ورديات العمل في مصانع التعبئة، مشيرًا إلى تجاوز إنتاج وضخ أكثر من مليون أسطوانة يوميًا لتلبية الطلب المتزايد.

وأشار إلى أن خطة الوزارة مرنة وتراعي اختلاف أنماط الاستهلاك بين المناطق الجغرافية، إضافة إلى الزيادات الموسمية، كما يتم ضمان انسيابية التوزيع من خلال العمل في أكثر من 3 آلاف مستودع على مستوى الجمهورية.

ولفت ناجي إلى أن شهر رمضان يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في استهلاك الغاز الطبيعي والكهرباء، ما يستدعي تكثيف الاستعدادات لضمان استقرار الإمدادات، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية لمنظومة توزيع المنتجات البترولية لمواجهة أي محاولات تلاعب أو استغلال.

ونفى المتحدث الرسمي ما تم تداوله بشأن وصول تكلفة عداد الغاز إلى 60 ألف جنيه، مشددًا على أن الشركة تقدم حزمة متكاملة تشمل تركيب العداد وتوصيل الغاز، سواء للعملاء المنزليين أو التجاريين، وليس بيع العداد كمنتج منفصل.