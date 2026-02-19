يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره حرس الحدود غدًا الجمعة في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري المصري باستاد القاهرة الدولي.

ويغيب عن الزمالك 4 لاعبين بسبب الإصابات التي لاحقت الفريق خلال الفترة الماضية بعد ضغط المباريات.

موقف مصابي الزمالك من مواجهة حرس الحدود

أحمد فتوح غير جاهز للمشاركة أمام الحرس ولكن قد يصبح متاحًا للعب بعدها بعد نهاية برنامج التأهيل بعد الإصابة التي لاحقته مع منتخب مصر.

ومازال الثنائي آدم كايد وعمرو ناصر يعانيان من الإصابة وأمامهما أسبوعان على أقل تقدير للعودة من جديد للمشاركة

ويخضع محمود جهاد لفترة تأهيل وتستمر لمدة أسبوع وبعدها يكون جاهزاً للمشاركة.

مباراة الزمالك القادمة

ويواجه فريق الزمالك نظيره حرس الحدود غدًا الجمعة في تمام الساعه التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة

ويحتل فريق الزمالك وصافة جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة عقب خوض 15 مباراة،بينما يحتل حرس الحدود المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة، من 16 مباراة