الأعلى للإعلام يستدعي مدير الحساب الإلكتروني لـ "راديو الزمالك"

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء مدير الحساب الإلكتروني لـ "راديو الزمالك" على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مخالفة أكواد المجلس.

وأوضح المجلس فى بيان له بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.. قررت لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء مدير الحساب الإلكتروني "صوت الزمالك" التابع لراديو نادي الزمالك، على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الفيديو المذاع بتاريخ ١٧ فبراير، والذي تضمن مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.