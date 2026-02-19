قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غلق جزئي لميدان الـ 47.. بدء إصلاح هبوط أرضي في كفر الشيخ| صور
طقوس رمضان.. الدوماني نجم الزمالك: بختم القرآن ولقب أفريقيا الأغلى
مصر للطيران للخطوط الجوية تجتاز تفتيش أيزو للعام 19 على التوالي
رسالة عاجلة من ماكرون إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون | تفاصيل
هل توجد عقوبة للجهر بالإفطار في شهر رمضان؟.. القانون يجيب
هل يشترط الوضوء لقراءة القرآن من الهاتف؟.. الأزهر يحسم الجدل
العراق يرفع الحظر عن استيراد العصائر والمربات والمخبوزات المصرية
وزير الكهرباء يبحث مع سفير الدانمارك فرص الاستثمار في الطاقات المتجددة
تحول تاريخي.. كأس العالم للأندية على أعتاب التوسعة الكبرى
اكتشاف مبنى من الحجر الجيري يُرجح انتماؤه لمعبد الملك أبريس بميت رهينة
بالشوربة.. طبيبة توضح أفضل طريقة للإفطار الصحي في رمضان
نازك أبو زيد: انتهاكات الدعم السريع في السودان ترتقي إلى جرائم الحرب
أخبار البلد

الأعلى للإعلام يستدعي مدير الحساب الإلكتروني لـ "راديو الزمالك"

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء مدير الحساب الإلكتروني لـ "راديو الزمالك" على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مخالفة أكواد المجلس.

وأوضح المجلس فى بيان له  بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.. قررت لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء مدير الحساب الإلكتروني "صوت الزمالك" التابع لراديو نادي الزمالك، على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الفيديو المذاع بتاريخ ١٧ فبراير، والذي تضمن مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

