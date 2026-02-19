الزمالك يرفض معاقبة حسام عبدالمجيد وعبدالله السعيد

شهدت مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في بطولة كأس مصر مشادة قوية بين عبدالله السعيد وحسام عبد المجيد لاعبي الفريق.

واعتبرت إدارة نادي الزمالك الموقف عبارة عن شدة ملعب فقط دون وجود أي كلمات خارجه صدرت من الثنائي.

وتقدم حسام عبدالمجيد بإعتذار رسمي للاعب عن الأزمة في غرفة الملابس وأنتهت الأزمة.

ولن يقوم الزمالك بمعاقبة عبدالمجيد باعتبار أن خلاف بين اللاعبين حول الارتداد والتغطية الدفاعية وعدم الالتزام ببعض الواجبات داخل المباراة، وعبدالله السعيد كان البادئ بالحديث قبل أن يرد عليه حسام عبد المجيد.

مباراة الزمالك القادمة

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره حرس الحدود غدا الجمعة في اطار منافسات الجوله الثامنه عشر من بطولة الدوري المصري باستاد القاهرة الدولي

ويواجه فريق الزمالك نظيره حرس الحدود غدا الجمعة في تمام الساعه التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة

ويحتل فريق الزمالك وصافة جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة عقب خوض 15 مباراة،بينما يحتل حرس الحدود المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة، بعد أن خاض 16 مباراة