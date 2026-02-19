مستعمرون إسرائيليون يعتدون على كنيسة الزيارة في عين كارم بالقدس

اعتدى مستعمرون إسرائيليون اليوم الخميس، على كنيسة الزيارة في قرية عين كارم المهجرة في مدينة القدس.

وقالت محافظة القدس، في بيان أوردته وكالة الانباء الفلسطينية"وفا" إن قرية عين كارم المهجّرة شهدت اعتداءً من قبل مجموعة من المستعمرين على كنيسة الزيارة، حيث اقتحموا المكان وكتبوا شعارات عنصرية على جدرانها وعلى المركبات المتواجدة قرب الكنيسة.

ويأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة انتهاكات متكررة من قبل المستوطنين ضد الأماكن الدينية والمقدسة في القدس، والتي تشمل اقتحامات الكنائس والمساجد، وتدنيس المقامات الدينية، ومحاولات فرض واقع استيطاني يهدد الهوية التاريخية والدينية للمدينة.