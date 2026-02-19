وزير الخارجية الإماراتي ونظيرته البريطانية يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيفيت كوبر، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما استعرض الجانبان، خلال الاتصال، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بتعزيز مسارات التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وبحث الشيخ عبدالله بن زايد وإيفيت كوبر عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، من بينها التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وسبل تلبية تطلعات شعوبها في تحقيق السلام والأمن والاستقرار المستدام.