ترامب لرئيس الوزراء: أرسل تحياتي للرئيس عبد الفتاح السيسي
ترامب: سنعمل من أجل مستقبل مبهر لغزة والشرق الأوسط
أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان
أنهينا 8 حروب والتاسعة قادمة.. ترامب: نسعى لتحقيق السلام في المنطقة
كرامات.. تامر شلتوت يقدم برنامج ديني عن أولياء الله الصالحين في رمضان
بوتين: لن نقبل الحصار النفطي الأمريكي ضد كوبا
ما مقدار زكاة الفطر هذا العام 1447هـ؟.. أمين الفتوى يجيب
لقاء الخميسي تكشف تفاصيل صادمة عن زواجها: عبد المنصف لم يخطئ طوال 21 عاما
هل يجوز تسمية الأبناء بأسماء الله الحسنى؟.. د. أحمد عصام فرحات يحسم الجدل
هنفطر ايه النهاردة.. بط في الفرن ومحشي باللحمة المفرومة وطاجن تورلي
واعظ بالأزهر يحذر من الرياء الذي يُحبط العمل ويذهب بالأجر
هل يجوز للمريض المزمن الإفطار في رمضان والتصدق عن الأيام؟
هل يجوز تسمية الأبناء بأسماء الله الحسنى؟.. د. أحمد عصام فرحات يحسم الجدل

كشف الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب حكم التسمية ببعض الأسماء التي تُعد من أسماء الله الحسنى، موضحًا الفارق بين صفات الخالق وصفات المخلوق.

وأوضح فرحات خلال برنامج اقرأ وربك الأكرم المذاع على قناة صدى البلد أن هناك فرقًا بين أسماء لا يجوز أن يُسمى بها أحد مثل "الله" و"الرحمن"، وأسماء أخرى يجوز التسمية بها مثل "كريم" و"مؤمن" و"حليم".

وأكد أن الصفة حين تُطلق على الله تكون مطلقة وكاملة بلا حدود، أما إذا أُطلقت على الإنسان فتكون محدودة بحدود قدرته البشرية، مشددًا على أن "العبد عبد والرب رب"، وأن هناك فرقًا واضحًا بين الخالق والمخلوق، منوها أن اسم الله "المقيت" ورد مرة واحدة في القرآن الكريم في سورة النساء: {وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا}.

وبيّن أن "المقيت" هو الذي يُوصل لكل مخلوق ما يحتاجه من طعام وشراب، بل وكل ما يُصلحه ويحفظه، سواء كان قوت الأبدان كالغذاء، أو قوت الأرواح كالقرآن والسنة، موضحا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدّر الأقوات لكل الخلق، للغني والفقير، للصغير والكبير، ولكافة المخلوقات.

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت أسماء الله الحسنى تقتصر على 99 اسمًا، أكد د. أحمد عصام فرحات أن لله أسماءً أخرى غير الـ99، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ:"أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك".

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

صرف 400 جنيه زيادة لتكافل وكرامة اليوم.. رابط الاستعلام

هل يفسر القرآن تفضيل الذكر على الأنثى وما حكم تحديد جنس الجنين؟.. أمينة الفتوى تجيب

بث مباشر.. وصول وجبات إفطار الصائمين للجامع الأزهر في أول أيام رمضان

ملتقى «رياض الصائمين» بالجامع الأزهر: الصيام مدرسة إيمانية كبرى يتربى فيها المسلم على الإخلاص وتزكية النفس

«رياض الصائمين» بالأزهر: الصيام مدرسة إيمانية يتربى فيها المسلم على الإخلاص وتزكية النفس

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

هنفطر ايه النهاردة.. بط في الفرن ومحشي باللحمة المفرومة وطاجن تورلي

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

