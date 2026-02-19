نورانيات قرآنية يطرح سؤال اليوم الأول من رمضان.. وجوائز يومية للمشاركين

كشف برنامج نورانيات قرآنية، المذاع عبر قناة صدى البلد، عن تفاصيل أول أسئلة مسابقة رمضان لهذا العام، ضمن فعالياته اليومية التي تستهدف تعزيز الوعي بعلوم القرآن الكريم.

ويشارك في تقديم البرنامج نخبة من علماء الأزهر، وهم: الدكتور حسن عبد الحميد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف، الدكتور مجدي عبدالغفار، الأستاذ بكلية أصول الدين بـ جامعة الأزهر، والدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن بالأزهر الشريف.

وجاء سؤال اليوم الأول من شهر رمضان ليسبر فهم المشاركين لآيات الجزء الثاني من القرآن الكريم، حيث طُرح السؤال التالي:

ما الآية التي تضمنت أسلوبًا مكوَّنًا من أمر ثم نهي ثم أمر؟

وتضمنت قائمة الاختيارات: 136، 172، 188، 199، 195.

وأكد القائمون على البرنامج أن المسابقة متاحة لجميع المشاهدين، مع تخصيص جوائز قيّمة للفائزين يوميًا طوال الشهر المبارك، على أن يتم إرسال الإجابات من خلال الرابط الإلكتروني المعلن عبر شاشة البرنامج.