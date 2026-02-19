قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: مصر ستستمر في جهودها لتدريب الشرطة الفلسطينية.. ونقدر جهود الرئيس ترامب في منع تهجير الفلسطينيين
أسماء جلال ضيفة الحلقة الأولى من برنامج رامز ليفيل الوحش
رامز ليفيل الوحش.. رامز جلال يعلق على ظهور الفنانة أسماء جلال
قائد قوة الاستقرار الدولية في غزة: مصر والأردن ستدربان الشرطة في القطاع
شعث: نعمل على استعادة الأمن في غزة تحت سلطة واحدة وسلاح واحد
ترامب: مجلس السلام سيتولى الإشراف على الأمم المتحدة
الهلال الأحمر يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق مصنع ملابس أكتوبر
شهيرة تتحفظ على عبارة في برنامج بقناة النهار: حب القرآن مقدم
دعاء الصائم قبل الإفطار.. 6 كلمات تفتح لك أبواب الخيرات.. وهذه أفضل أدعية مستجابة
البتلو بـ415 جنيها.. أسعار اللحوم في أول أيام شهر رمضان الكريم 2026
أشهر حلويات رمضان.. طريقة عمل القطايف بمذاق شهي
تعليق ساخر من ترامب على حضور رئيس الفيفا افتتاح مجلس السلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

نورانيات قرآنية يطرح سؤال اليوم الأول من رمضان.. وجوائز يومية للمشاركين

برنامج نورانيات قرآنية
برنامج نورانيات قرآنية
محمود محسن

كشف برنامج نورانيات قرآنية، المذاع عبر قناة صدى البلد، عن تفاصيل أول أسئلة مسابقة رمضان لهذا العام، ضمن فعالياته اليومية التي تستهدف تعزيز الوعي بعلوم القرآن الكريم.

ويشارك في تقديم البرنامج نخبة من علماء الأزهر، وهم: الدكتور حسن عبد الحميد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف، الدكتور مجدي عبدالغفار، الأستاذ بكلية أصول الدين بـ جامعة الأزهر، والدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن بالأزهر الشريف.

وجاء سؤال اليوم الأول من شهر رمضان ليسبر فهم المشاركين لآيات الجزء الثاني من القرآن الكريم، حيث طُرح السؤال التالي:
ما الآية التي تضمنت أسلوبًا مكوَّنًا من أمر ثم نهي ثم أمر؟

وتضمنت قائمة الاختيارات: 136، 172، 188، 199، 195.

وأكد القائمون على البرنامج أن المسابقة متاحة لجميع المشاهدين، مع تخصيص جوائز قيّمة للفائزين يوميًا طوال الشهر المبارك، على أن يتم إرسال الإجابات من خلال الرابط الإلكتروني المعلن عبر شاشة البرنامج.

نورانيات قرآنية صدى البلد مسابقة رمضان الوعي القرآن الكريم

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

بواقع 7 آلاف وجبة.. وكيل الأزهر يتفقد تجهيزات إفطار بيت الزكاة والصدقات الجماعي بالجامع الأزهر في أول أيام شهر رمضان

في أول أيام شهر رمضان.. وكيل الأزهر يتفقد تجهيزات الإفطار الجماعي بالجامع الأزهر

موعد أذان المغرب

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان.. اعرف دعاء إفطار الصائم

الجامع الأزهر

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: باب الريان يناقش أثر الصيام في تهذيب النفس الإنسانية

بالصور

اضطراب الحزن المطول.. أسباب عدم تجاوز البعض لوفاة أحبائهم؟

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

هنفطر ايه النهاردة.. بط في الفرن ومحشي باللحمة المفرومة وطاجن تورلي

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

