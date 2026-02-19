عمرو الليثي في برنامج إنسان تاني: طمن قلبك في رمضان وتوجه إلى الله

قال الإعلامي د. عمرو الليثي في اولي حلقات برنامج إنسان تاني علي الصفحات الرسمية الخاصة به والسوشيال ميديا ، ان شهر رمضان قد هل علينا ، وكل إنسان في قلبه دعوة وفي قلبه حلم ودعاء وأجابته قد تأخرت ، ومن تتمني ان تطمن علي بناتها ، ومن تحلم ببيت صغير ، ومن يحلم ببنت الحلال ، ومن يتمني ان يعود لأهله واولاده ، أبشركم بقدوم شهر الخير والعطاء والرحمة لقد جاء شهر رمضان الكريم ومعه السكينة والدعاء ، حتي يسعد كل إنسان ويحقق أمنياته وأحلامه.

ووجه الليثي نداء .. خليك في رمضان مطمئن توجه الي الله بالدعاء وان شاء الله تتحق أمنياتك ويستجاب دعاءك وفي رمضان كل إنسان سيحاول أن يكون “ إنسان تاني ”.

يأتي اذاعة برنامج إنسان في إطار سعي الدكتور عمرو الليثي لتقديم محتوى هادف يلامس الجوانب الإنسانية والقضايا الاجتماعية، ولكن برؤية مختلفة تناسب طبيعة مواقع التواصل الاجتماعي.

والبرنامج يقدم قصص إنسانية ملهمة وناجحة يومياً خلال شهر رمضان في الرابعة عصراً عبر الصفحات الرسمية والمنصات الخاصة بالإعلامي د. عمرو الليثي.

كما يسلط البرنامج الضوء على قصص نجاح ونماذج الشخصيات في المجتمع واجهت التحديات الصعبة وبعد ذلك قررت أن تبدأ من جديد.

يذاع برنامج «إنسان تاني» اليوم الاربعاء في الرابعة عصراً مع الدكتور عمرو الليثي وطوال شهر رمضان 2026.

