الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

عمرو الليثي في برنامج إنسان تاني: طمن قلبك في رمضان وتوجه إلى الله

عمرو الليثي
عمرو الليثي

قال الإعلامي د. عمرو الليثي في اولي حلقات برنامج إنسان تاني علي الصفحات الرسمية الخاصة به والسوشيال ميديا ، ان شهر رمضان قد هل علينا ، وكل إنسان في قلبه دعوة وفي قلبه حلم ودعاء وأجابته قد تأخرت  ، ومن تتمني ان تطمن علي بناتها ، ومن تحلم ببيت صغير ، ومن يحلم ببنت الحلال ، ومن يتمني ان يعود لأهله واولاده ، أبشركم بقدوم شهر الخير والعطاء والرحمة لقد جاء شهر رمضان الكريم ومعه السكينة والدعاء ، حتي يسعد كل إنسان ويحقق أمنياته وأحلامه. 

ووجه الليثي نداء .. خليك في رمضان مطمئن توجه الي الله بالدعاء وان شاء الله تتحق أمنياتك ويستجاب دعاءك وفي رمضان كل إنسان سيحاول أن يكون “ إنسان تاني ”.

 يأتي اذاعة برنامج إنسان في إطار سعي الدكتور عمرو الليثي لتقديم محتوى هادف يلامس الجوانب الإنسانية والقضايا الاجتماعية، ولكن برؤية مختلفة تناسب طبيعة مواقع التواصل الاجتماعي.

والبرنامج يقدم قصص إنسانية ملهمة وناجحة  يومياً خلال شهر رمضان في الرابعة عصراً عبر الصفحات الرسمية والمنصات الخاصة بالإعلامي د. عمرو الليثي. 

كما يسلط البرنامج الضوء على قصص نجاح ونماذج الشخصيات في المجتمع واجهت التحديات الصعبة وبعد ذلك قررت أن تبدأ من جديد. 

يذاع برنامج «إنسان تاني» اليوم الاربعاء في الرابعة عصراً مع الدكتور عمرو الليثي  وطوال شهر رمضان  2026.

برنامج إنسان تاني

يتصدر برنامج "إنسان تاني" للإعلامي د. عمرو الليثي ترند موقع X (تويتر سابقاً) على السوشيال ميديا والقنوات الرسمية للإعلامي د. عمرو الليثي ، وذلك بعد اذاعة الحلقة الثانية. 

‎ويذكر ان الإعلامي الدكتور عمرو الليثي يقدم تجربة جديدة مختلفة ، وذلك من خلال شهر رمضان المبارك لعام 2026 في تقديم برنامجه الجديد الذي يحمل اسم "إنسان تاني " عبر مواقع التواصل الاجتماعي  والصفحات الرسمية الخاصة بالإعلامي د. عمرو الليثي. 

برنامج إنسان تاني عمرو الليثي الإعلامي عمرو الليثي

