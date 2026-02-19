قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: مصر ستستمر في جهودها لتدريب الشرطة الفلسطينية.. ونقدر جهود الرئيس ترامب في منع تهجير الفلسطينيين
أسماء جلال ضيفة الحلقة الأولى من برنامج رامز ليفيل الوحش
رامز ليفيل الوحش.. رامز جلال يعلق على ظهور الفنانة أسماء جلال
قائد قوة الاستقرار الدولية في غزة: مصر والأردن ستدربان الشرطة في القطاع
شعث: نعمل على استعادة الأمن في غزة تحت سلطة واحدة وسلاح واحد
ترامب: مجلس السلام سيتولى الإشراف على الأمم المتحدة
الهلال الأحمر يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق مصنع ملابس أكتوبر
شهيرة تتحفظ على عبارة في برنامج بقناة النهار: حب القرآن مقدم
دعاء الصائم قبل الإفطار.. 6 كلمات تفتح لك أبواب الخيرات.. وهذه أفضل أدعية مستجابة
البتلو بـ415 جنيها.. أسعار اللحوم في أول أيام شهر رمضان الكريم 2026
أشهر حلويات رمضان.. طريقة عمل القطايف بمذاق شهي
تعليق ساخر من ترامب على حضور رئيس الفيفا افتتاح مجلس السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أزمة احتفال فينيسيوس تشعل الجدل.. ونصري يهاجم مورينيو بسبب تصريحات مثيرة

مورينيو
مورينيو
إسلام مقلد

تجدد الجدل في الساحة الأوروبية عقب المباراة التي جمعت بين ريال مدريد وبنفيكا، في ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تحول احتفال البرازيلي فينيسيوس جونيور بهدف الفوز إلى أزمة واسعة، امتدت تداعياتها إلى تصريحات المدربين والنجوم السابقين.

هدف قاتل واحتفال مستفز

حقق ريال مدريد فوزًا ثمينًا على بنفيكا بملعب النور بهدف وحيد سجله فينيسيوس جونيور، قبل أن تتوتر الأجواء عقب احتفاله بالهدف أمام جماهير الفريق البرتغالي عند الراية الركنية، حيث رقص بطريقة اعتبرها البعض استفزازية.

الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير أشهر البطاقة الصفراء في وجه اللاعب بداعي الاستفزاز، قبل أن تتصاعد الأمور بدخول عدد من لاعبي بنفيكا في مشادات معه داخل أرض الملعب.

ادعاء بإساءة عنصرية وتفعيل البروتوكول

الأزمة لم تتوقف عند حدود الاحتفال، إذ ادعى فينيسيوس تعرضه لإهانة عنصرية من جانب الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا، ما دفعه لإبلاغ الحكم بالواقعة.

ووفقًا للتقارير، تم إيقاف المباراة مؤقتًا تطبيقًا لبروتوكول مكافحة العنصرية المعتمد في المسابقات الأوروبية.

مورينيو يلقي باللوم على اللاعب

من جانبه، أثارت تصريحات البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لبنفيكا، حالة من الجدل، بعدما حمّل اللاعب جزءًا من المسؤولية، قائلاً إن تسجيل هدف جميل لا يعني الاحتفال بطريقة غير لائقة، معتبرًا أن اللاعبين الموهوبين يجب أن يتحلوا بضبط النفس في مثل هذه اللحظات.

سمير نصري يرد بقوة

الانتقادات لم تتأخر، حيث هاجم الفرنسي سمير نصري المدرب البرتغالي، مستعيدًا مواقف سابقة له في الاحتفال، أبرزها احتفاله الشهير عقب تأهل إنتر ميلان أمام برشلونة، إضافة إلى انزلاقه على ركبتيه في مواجهة مانشستر يونايتد.

وقال نصري إن فينيسيوس يتعرض للاستهجان طوال المباراة، ومن حقه الاحتفال بهدفه، مؤكدًا أن مورينيو ليس في موقع يسمح له بانتقاد احتفالات اللاعبين، في ظل تاريخه الحافل بلحظات احتفال مماثلة.

ريال مدريد وبنفيكا ريال مدريد بنفيكا دوري أبطال أوروبا فينيسيوس جونيور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

ترشيحاتنا

عمرو الليثي

عمرو الليثي في برنامج إنسان تاني: طمن قلبك في رمضان وتوجه إلى الله

مسلسل أولاد الراعي

نوران ماجد تهدد ماجد المصري بالقتل في أولى حلقات أولاد الراعي

علي قد الحب

بعد عرض الحلقة الأولى.. مواعيد مسلسل على قد الحب

بالصور

اضطراب الحزن المطول.. أسباب عدم تجاوز البعض لوفاة أحبائهم؟

اضطراب الحزن المطوّل
اضطراب الحزن المطوّل
اضطراب الحزن المطوّل

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

الافطار
الافطار
الافطار

هنفطر ايه النهاردة.. بط في الفرن ومحشي باللحمة المفرومة وطاجن تورلي

التورلي
التورلي
التورلي

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد