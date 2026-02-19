قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ المنيا يتفقد موائد الرحمن ويعلن جاهزيتها لاستقبال الصائمين خلال شهر رمضان

ايمن رياض

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الاستعدادات النهائية لموائد الرحمن، مؤكدًا جاهزيتها الكاملة لاستقبال الصائمين اعتبارًا من أول أيام شهر رمضان المبارك ولمدة 30 يومًا، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأولى بالرعاية وترسيخ مبادئ التضامن والتكافل بين أبناء المجتمع.

رافق المحافظ خلال جولته التفقدية الدكتور محمد علي جبر، نائب المحافظ، واللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة، إلى جانب عدد من قيادات العمل الأهلي والمجتمع المدني.

وأشار اللواء كدواني إلى تنظيم مائدة رمضانية رئيسية باستراحة المحافظ القديمة على كورنيش النيل بحري مكتبة مصر العامة، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 1000 شخص يوميًا، إلى جانب مائدة أخرى بجوار معهد الأورام على كورنيش النيل بسعة 500 شخص، فضلًا عن مائدة ثالثة داخل النادي الرياضي تستوعب 300 شخص، بما يضمن تغطية أكبر عدد ممكن من المستفيدين على مستوى مدينة المنيا.

وأكد محافظ المنيا ضرورة المتابعة اليومية المستمرة لموائد الرحمن، لضمان تقديم الخدمة بصورة تليق بأهالي المحافظة خلال الشهر الكريم، مشددًا على أهمية الالتزام بقواعد التنظيم وجودة الوجبات المقدمة، والاهتمام الكامل بالنظافة العامة ومعايير السلامة، بما يعكس الصورة الحضارية للمحافظة ويحقق الهدف الإنساني والاجتماعي من إقامة هذه الموائد.
 

فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان.. وإليكم طريقة تحضيره

إنتم لسه شوفتوا جنان؟.. هدى الإتربي تعلق على الحلقة الأولى من كلهم بيحبوا مودي

اضطراب الحزن المطول.. أسباب عدم تجاوز البعض لوفاة أحبائهم؟

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

