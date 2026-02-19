قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ننشر صور ضحايا محور 30 يونيو جنوب بورسعيد |شاهد

حادث المحور جنوب بورسعيد
حادث المحور جنوب بورسعيد
محمد الغزاوى

حصلت صدى البلد على عدد من صور ضحايا حادث دهس سيارة نقل لسيارة ربع نقل فى أول أيام شهر رمضان على محور ٣٠ يونيو جنوب بورسعيد و التى راح ضحيتها 18 صيادا وأصيب 3 آخرين. 

18 صيادًا يفقدون حياتهم في أول أيام رمضان.

كانت محافظة بورسعيد عاشت واحدة من أقسى فواجعها في أول أيام شهر رمضان، بعدما شهد محور 30 يونيو  حادثًا مروعًا إثر دهس سيارة نقل ثقيل «تريلا» لسيارة ربع نقل كانت تقل عددًا من العمال، أغلبهم صيادون.

و أسفر الحادث عن وفاة 18 منهم وإصابة 3 آخرين وفق ما أعلنته المصادر الطبية بقطاع هيئة الإسعاف المصري. 


كانت مديرية أمن بورسعيد تلقت إخطارًا يفيد بوقوع تصادم بين نقل ثقيل وربع نقل محملة بالعمال على محور 30 يونيو، لتتحرك على الفور قوات الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين حجم الكارثة وسقوط عدد كبير من الضحايا.


وأكدت مصادر طبية أن الحادث أسفر عن وفاة 18 من العاملين، وتم نقل الجثامين إلى 3 مستشفيات لإيداعها بالمشارح تحت تصرف جهات التحقيق، حيث استقبل مستشفى 30 يونيو 6 جثامين من بينها حالتا أشلاء، بينما استقبل مستشفى الزهور 3 جثامين، ومستشفى النصر 3 جثامين، لحين انتهاء الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن.
 

كما تم نقل 3 مصابين إلى مستشفى 30 يونيو لتلقي العلاج، وهم:
إسماعيل محمد إسماعيل (26 سنة)، مصاب بجرح قطعي في الرأس وآلام بالبطن،
محمود محمد السيد الخواص (31 سنة)، مصاب بجرح قطعي في الرأس والقدم وسحجات متفرقة،
أبو الفضل طلحة عبد الفتاح، يعاني من نزيف بالمخ وكسور متعددة، وحالته غير مستقرة.
وباشرت الأجهزة الأمنية معاينة موقع التصادم، وحررت المحضر اللازم، وشكلت فريقًا للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، فيما تقرر التحفظ على الجثامين داخل المشارح تحت إشراف النيابة العامة لحين استكمال التحقيقات.
وعلى مستوى المتابعة التنفيذية، تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، تطورات الحالة الصحية للمصابين، ووجه برفع درجة الاستعداد القصوى داخل جميع المستشفيات، مع التأكيد على تقديم الرعاية الطبية الكاملة للحالات المصابة وتوفير أي تدخلات عاجلة مطلوبة.


كما أجرى المحافظ زيارة لمتابعة المصابين والاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، مستمعًا إلى شرح من الأطباء حول طبيعة الإصابات وخطط العلاج، مؤكدًا ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة حتى تحسن الحالات.


وأعرب محافظ بورسعيد عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، مؤكدًا أن المحافظة تقف إلى جوارهم في هذا المصاب الأليم، وأن جميع الأجهزة التنفيذية تقدم الدعم اللازم.


من جانبه، شدد الدكتور أحمد حسن، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، على رفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات ومتابعة الحالات أولًا بأول لضمان حصول المصابين على الرعاية الطبية المناسبة.


ولا تزال الجهات المختصة تواصل التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات، وسط حالة من الحزن خيمت على أهالي بورسعيد بعد فقدان 18 صيادًا دفعة واحدة في بداية شهر رمضان.

بورسعيد محور 30 يونيو جنوب بورسعيد شهداء لقمة العيش

