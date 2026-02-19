محافظ بورسعيد: رفع كفاءة الشارع الموازي للكورنيش "الطريق القبلي"

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد،اليوم، سير العمل بمشروع تطوير كورنيش بورسعيد المرحلة الأولى والثانية ،وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وزوار المدينة.



أبو ليمون :يقرر طرح المرحلة الثانية فورًا وبدء اعمال التطوير من مجمع المطاعم

رافقه خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ،والمهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب ، والمهندسة رشا شريف مدير مركز شبكة معلومات المرافق ، وادارة الحوكمة بالمحافظة.

وخلال جولته، وجه محافظ بورسعيد بطرح أعمال المرحلة الثانية من تطوير الكورنيش والبدء في تنفيذها بشكل فوري، لتشمل المنطقة الممتدة من مجمع المطاعم وحتى نادي العاملين بالمحافظة بما يحقق الاستغلال الأمثل لهذه المنطقة الحيوية ويعزز من مكانتها كمتنفس ترفيهي وسياحي لأبناء بورسعيد.

كما وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون على ضرورة البدء في تطوير المنطقة الأمامية لمجمع المطاعم والميدان ضمن أعمال المرحلة الثانية للتطوير الكافتيريات القائمة بالكورنيش، بما يتناسب مع أعمال التطوير الجارية ويضمن تقديم خدمات لائقة للمواطنين مع الحفاظ على الطابع الحضاري والجمالي للواجهة البحرية

وفي سياق متصل، قرر محافظ بورسعيد بطرح الطريق القبلي للكورنيش لرفع كفاءته وتطويره بما يتماشى مع أعمال التطوير الشاملة مؤكد علي المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة ،وبما يحقق السيولة المرورية ويظهر الطريق بالشكل الحضاري اللائق بمحافظة بورسعيد.