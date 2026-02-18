محافظ بورسعيد يتفقد طريق التفريعة بطول 6 كم في بورفؤاد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، طريق التفريعة بمدينة بورفؤاد، والذي يبلغ طوله نحو 6 كيلومترات.

رافق محافظ بورسعيد خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و العميد اسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد و المهندسة هويدا شميس رئيس منطقة تعمير بورسعيد و عدد من الجهات المختصة

وخلال الجولة، وجه المحافظ بدراسة تطوير الطريق ورفع كفاءته، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية وسلامة المواطنين

وأكد محافظ بورسعيد ان أهمية الطريق تأتي كونه يسهم في ربط المناطق الحيوية ويعمل على تيسير حركة النقل،

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة الطرق الداخلية والمحاور الرئيسية، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين