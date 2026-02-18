قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الدولار في مصر ختام اليوم الأربعاء

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

عاودت أسعار العملة الخضراء للارتفاع مرة أخري في مصر، بعد هبوط لأكثر من أسبوعين دون الـ47 بيعا وشراءا في جميع البنوك.

وخلال السطور التالية موقع “صدى البلد” أسعار الدولار ختام تعاملات اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026 في أبرز البنوك العاملة في مصر وفقا لآخر تحديث.

صعد سعر الدولار في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 47 بيعا وشراءا ليسجل نحو:

47 جنيها للشراء 

47.10 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المصري لتنمية الصادرات نحو:

46.99 جنيها للشراء 

47.09 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي نحو:

  46.97 جنيها للشراء 

47.07 جنيه للبيع 

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنكي الإسكندرية والتجاري الدولي CIB لنحو:

  46.96 جنيها للشراء 

47.06 جنيه للبيع 

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو:

  46.96 جنيها للشراء 

47.06 جنيه للبيع 

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو:

  46.96 جنيها للشراء 

47.06 جنيه للبيع 

واستقر  سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد عند:

  46.95 جنيها للشراء 

47.05 جنيه للبيع 

وبلع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قطر الوطني نحو:

  46.94 جنيها للشراء 

47.04 جنيه للبيع 

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول نحو:

  46.93 جنيها للشراء 

47.03 جنيه للبيع 

ووصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة لنحو:

  46.87 جنيها للشراء 

46.97 جنيه للبيع 

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطنى نحو :

  46.86 جنيها للشراء 

46.96 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبو ظبي الأول لنحو :

  46.81 جنيها للشراء 

46.91 جنيه للبيع

وعالميا ارتفع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية وسط حالة من الضبابية وعزوف المستثمرين عن المخاطرة، وذلك مع تصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالمحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران.

أسعار الدولار بنك مصرف أبوظبي الإسلامي الجنيه المصري سعر الدولار الأمريكي البنك الأهلي

