سرق اللقب.. عضو المكتب التنفيذي بالكاف يثير الجدل بشأن نهائي أمم أفريقيا

علق سمير صوبحا، رئيس اتحاد موريشيوس لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم “كاف”، على أحداث نهائي كأس الأمم الأفريقية بين السنغال والمغرب والذي توج به الأول.

وقال صوبحا في تصريحات عبر صحيفة “ذا جارديان” البريطانية: “أريد أن أناشد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن تغفر لنا الظلم الذي وقع عليها.. القوانين لم تُحترم كما ينبغي في تلك المباراة.. لقد تعرضوا للسرقة”.

وتابع: “من الواضح أنه بعد مغادرة الفريق السنغالي للملعب، كان يجب معاقبة جميع اللاعبين ببطاقات صفراء وفقا للوائح المنافسة، لكن هذا لم يحدث”.

وأضاف: “لا أقول إنه يجب سحب اللقب من السنغال، فما حدث قد حدث ولا يمكن تغييره، لكن يجب أن نضع غرورنا جانباً ونعترف بأن ظلما كبيرا قد لحق بالمنتخب المغربي. بعد مراجعتي لقوانين المسابقة، أنا واثق تماما من صحة موقفي”.

وشن هجوما لاذعا على الأمين العام فيرون موسينغو-أومبا، مؤكدًا أنه يحتل منصبه بشكل غير قانوني.

واختتم: “وفقا للنظام الأساسي، هو يشغل المقعد بشكل غير قانوني حاليا. لا أعتقد أن الأمين العام في وضع قانوني يسمح له باتخاذ القرارات أو توقيع الوثائق. أناشد الرئيس تصحيح هذا الوضع.. نحن بحاجة لاحترام اللوائح”.