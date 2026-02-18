وفاة عادل هلال بعد مسيرة فنية حافلة .. رحل في صمت

توفي الفنان المصري عادل هلال، بعد مشوار فني طويل قدّم خلاله العديد من الأعمال المميزة في السينما المصرية، تاركًا خلفه سيرة طيبة ومحبة كبيرة في قلوب زملائه وجمهوره.



ويُعد الراحل من الفنانين الذين أثروا الساحة الفنية بعدد من المشاركات المهمة، من بينها فيلم البلدوزر بطولة يوسف منصور وشرين سيف النصر، والذي أخرجه الراحل حسام الدين مصطفى، حيث كان العمل من أبرز المحطات التي جمعته بعدد من النجوم. كما شارك في العديد من الأعمال السينمائية، من بينها أفلام الفنانة نادية الجندي، وترك بصمة واضحة من خلال التزامه وإخلاصه في أداء أدواره.



وعُرف عادل هلال بين زملائه بدماثة خلقه وحبه للناس، وحرصه الشديد على عمله، حيث كان مثالًا للفنان الملتزم الذي يعمل في هدوء بعيدًا عن الأضواء، فعاش في صمت ورحل في صمت، دون ضجيج.

وقد سادت حالة من الحزن بين أصدقائه ومحبيه عقب انتشار خبر وفاته، خاصة أن كثيرين لم يكونوا على علم بمرضه أو تفاصيل أيامه الأخيرة، ما شكّل صدمة للبعض عند علمهم بالخبر.



نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.