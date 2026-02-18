الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التونسي للتهنئة بحلول شهر رمضان

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس التونسي وجه التهنئة للسيد الرئيس بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معربًا عن تمنياته بأن يعيد الله هذا الشهر الكريم على الشعبين المصري والتونسي الشقيقين وسائر الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

ومن ناحيته، أعرب السيد الرئيس عن خالص تقديره لهذه اللفتة الكريمة، متمنياً لتونس وشعبها الشقيق كل الخير والازدهار والرخاء.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيسين أكدا خلال الاتصال على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وتونس، وعلى أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويحقق تطلعاتهما نحو مزيد من التنمية والاستقرار.