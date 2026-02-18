تهنئة شهر رمضان 2026.. أمين الفتوى يوضح حكمها وهل بدعة أم سنة

تهنئة شهر رمضان 2026.. أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن تبادل عبارات التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان، مثل قول "رمضان مبارك" أو "كل عام وأنتم بخير"، يُعد أمرًا مشروعًا شرعًا ولا يدخل في باب البدع.

وبيّن أن هذه العبارات تندرج ضمن العادات الطيبة التي اعتاد الناس عليها في مناسبات متعددة، مثل الزواج أو النجاح أو الحصول على عمل أو قدوم مولود جديد، حيث يميل الناس بطبيعتهم إلى تبادل التهاني في مثل هذه الأحداث.

وأشار إلى ذلك خلال حديثه في برنامج "حافظي على صيامك" المذاع عبر قناة قناة الناس، موضحًا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشّر بقدوم شهر رمضان وفرض صيامه على المسلمين، كما نقل عن العلماء أن تهنئة المسلمين بعضهم بعضًا بقدوم الشهر الكريم لها أصل معتبر.

وذكر أن ابن رجب الحنبلي أشار إلى وجود أصل لهذه التهنئة في السنة.

كما أوضح أن ابن حجر الهيتمي، أحد كبار علماء الشافعية، ذكر أن التهنئة بالأشهر والمواسم الدينية من الأمور التي تقرّب القلوب وتبعث الألفة بين الناس، لأن النفوس مجبولة على تبادل التهاني.

واستشهد كذلك بما حدث مع الصحابيين كعب بن مالك وأبو طلحة الأنصاري عند نزول سورة التوبة، حيث أظهروا الفرح وشكر الله على نعمته أمام الناس.

وشدد على أن التهنئة بقدوم رمضان مستحبة شرعًا، وأن قول "كل عام وأنتم بخير" لا يُعد بدعة، بل هو تعبير عن الفرح بفضل الله وتعزيز الروابط الإنسانية بين المسلمين، مع الدعوة إلى نشر روح المودة والمحبة عبر تبادل التهاني بهذه المناسبة المباركة.