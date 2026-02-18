كارثة غاز تهز قطاع التعدين.. مقتل 38 عاملاً في انفجار منجم وسط نيجيريا

شهدت نيجيريا صباح اليوم الأربعاء حادثاً مأساوياً داخل أحد المناجم في ولاية بلاتو وسط البلاد، حيث لقي 38 عاملاً مصرعهم إثر انفجار غاز مفاجئ داخل منجم رصاص، فيما أصيب نحو 27 آخرين تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، في واحدة من أسوأ الحوادث التي تشهدها مناطق التعدين بالبلاد.

وقع الانفجار في موقع تعدين “كامبانين زوراك” بمنطقة “بشار” بولاية بلاتو، في الساعات الأولى من صباح اليوم بين الساعة 07:30 والـ08:00، أثناء نوبة العمل الصباحية لعمال المنجم، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس عن المسؤول المحلي علي أدم إدريس. وأضاف إدريس أن الحصيلة المؤكدة حتى الآن بلغت 38 قتيلاً، وسط تحذيرات من أن بعض المصابين في حالة حرجة.

وبحسب روايات عدد من العاملين في الموقع، وقع الحادث فجأة داخل الأنفاق حيث يعمل العمال تحت الأرض، مما تسبب في انهيار أو تفشّي الغاز السام، قبل أن تتدهور الأوضاع بسرعة مما حال دون قدرة العاملين على الهروب.

وتعدّ ولاية بلاتو من المناطق الغنية بالموارد المعدنية في نيجيريا، وتعمل فيها العديد من شركات التعدين الصغيرة والكبيرة، إلا أن هذا القطاع يواجه بشكل متكرر مخاطر متعلقة بالسلامة، حيث تكون أنفاق المناجم والتهوية غير كافية في كثير من المواقع، مما يجعل العمال عرضة لحوادث الغاز أو الانفجارات داخل الأنفاق.

وفي تقرير منفصل، ذكرت مصادر أخرى أن الحادث قد يكون مرتبطاً بتعرض العمال لتسمم بسبب غاز أول أكسيد الكربون المتراكم داخل أنفاق التعدين، وهو ما يتطلب تحقيقاً موسعاً لتحديد الأسباب الحقيقية وراء الحادث وعدد الضحايا النهائي، خاصة أن بعض المصادر المحلية أشارت إلى وفاة 37 شخصاً ونقل 25 آخرين إلى المستشفى.

وتأتي هذه الكارثة في وقت تشهد فيه نيجيريا جهوداً متصاعدة لتعزيز تنظيم قطاع التعدين وتحسين معايير السلامة، لكن ضعف تنفيذ الإجراءات والتفتيش المستمر يعرض العمال لمخاطر كبيرة، سواء في المناجم الرسمية أو في عمليات التعدين الحرفية غير المنظمة المنتشرة في العديد من المناطق.

وقال بعض الخبراء المحليين إن الحوادث المتكررة في مواقع التعدين تعكس قصوراً في تطبيق معايير السلامة المهنية، إلى جانب نقص التدريب والتجهيزات الضرورية لحماية العمال من مخاطر الغازات السامة والانفجارات داخل النفق، مما يضع ضغوطاً على الحكومة والشركات لتحسين ظروف العمل على وجه السرعة.

وتشهد نيجيريا، مثل العديد من دول أفريقيا، تحديات كبيرة في ضبط قطاع التعدين الذي يوظف آلاف العمال، وفي الوقت نفسه يعرّضهم لخطر مستمر نتيجة ضعف الرقابة وسوء حال البنية التحتية للسلامة المهنية.