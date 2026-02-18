الجامعة العربية والأردن يناقشان الأوضاع الإنسانية الصعبة في الأراضي المحتلة

بحث السفير الدكتور فائد مصطفى ، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، خلال لقائه مع السفير أمجد العضايله، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية مصرالعربية، والمندوب الدائم بالجامعة العربية، تطورات القضية الفلسطينية والقضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

وذكرت الجامعة العربية - فى بيان اليوم /الأربعاء/ - أنه تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول التحديات الراهنة التي تواجه القضية الفلسطينية في ضوء الأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع غزة نتيجة الحرب التدميرية الشامله التي عاشها القطاع في السنتين الأخيرتين ، وما خلفته من أثار معيشية وإنسانية كارثية ، إثر الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الضفة الغربية بما في ذلك الخطوات والإجراءات الأخيرة التي تستهدف السيطره على أكبر مساحة ممكنة من الأرض كتجسيد عملي للضم والتوسع .

وتم خلال اللقاء التأكيد على أن استمرار هذا النهج الاسرائيلي سيفاقم من حالة عدم الاستقرار الإقليمي والدولي .