قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري
بـ ‏7 مقاعد.. ‏5 سيارات عائلية زيرو في مصر
أول ليلة في رمضان.. صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر | بث مباشر
إيقاف ألميدا مدرب إشبيلية 7 مباريات بعد واقعة ألافيس
موقف مالكوم من مباراة الهلال والاتحاد بالدوري السعودي
صور فضائية ترصد دفن مداخل أنفاق وإصلاح قواعد صواريخ إيرانية وسط توتر مع واشنطن وتل أبيب |شاهد
بـ الفانوس .. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية ساحرة
حماة الوطن: مشروع قانون الإدارة المحلية يترجم توجيهات الرئيس لخطوات تشريعية واضحة
صلاة التراويح | هل الأفضل أدؤها في المسجد أم المنزل؟.. أزهري يوضح
عقوبة تعطيل المرور في القانون .. احذر الحبس والغرامة
المقاولون العرب يُبرم شراكة مع مشروع World Football Track لدعم الاحتراف الخارجي للناشئين
الركاب ينجون بأعجوبة .. سقوط ميكروباص في حفرة عميقة بالزاوية | صور مؤسفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجامعة العربية والأردن يناقشان الأوضاع الإنسانية الصعبة في الأراضي المحتلة

الجامعة العربية
الجامعة العربية
أ ش أ

 بحث السفير الدكتور فائد مصطفى ، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، خلال لقائه مع السفير أمجد العضايله، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية مصرالعربية، والمندوب الدائم بالجامعة العربية، تطورات القضية الفلسطينية والقضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

وذكرت الجامعة العربية - فى بيان اليوم /الأربعاء/ - أنه تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول التحديات الراهنة التي تواجه القضية الفلسطينية في ضوء الأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع غزة نتيجة الحرب التدميرية الشامله التي عاشها القطاع في السنتين الأخيرتين ، وما خلفته من أثار معيشية وإنسانية كارثية ، إثر الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الضفة الغربية بما في ذلك الخطوات والإجراءات الأخيرة التي تستهدف السيطره على أكبر مساحة ممكنة من الأرض كتجسيد عملي للضم والتوسع .

وتم خلال اللقاء التأكيد على أن استمرار هذا النهج الاسرائيلي سيفاقم من حالة عدم الاستقرار الإقليمي والدولي .

فلسطين الأمين العام مصر الجامعة العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

مكان الواقعة

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

ترشيحاتنا

القرآن

الحمد لله رب العالمين.. أستاذ علوم القرآن يفسر معنى أول آية في الفاتحة

القرآن

أستاذ تفسير: أي شعور بالتناقض في بعض الآيات يعود لقصور فهم الإنسان وليس للقرآن

حياة كريمة

هند جلال: تسريع مشروعات حياة كريمة وخفض فجوات الخدمات حتى 70%

بالصور

بـ ‏7 مقاعد.. ‏5 سيارات عائلية زيرو في مصر

سيارات عائلية
سيارات عائلية
سيارات عائلية

كيف تنظف الكبد بالزبيب والماء في يومين فقط؟

كيف تنظفون كبدكم بالزبيب والماء في يومين فقط
كيف تنظفون كبدكم بالزبيب والماء في يومين فقط
كيف تنظفون كبدكم بالزبيب والماء في يومين فقط

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم
مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم
مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد